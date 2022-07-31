В Перми волонтеры объявили срочный сбор на поиски 14-летней девочки

Фото: Алексей Булатов

Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой готовятся выезжать на поиски 14-летней Марины Витковской.

Поисковики сообщают, что 31 июля в 11.00 девочка ушла из дома по улице Николая Островского, 93 д, в Свердловском районе и бесследной исчезла.

Приметы

Рост 140-145 сантиметров, спортивного телосложения, русые волосы, серо-зеленые глаза. Была одета в розою кепку, розово-голубую майку, розовые сандалии, джинсовые шорты.

Если вы готовы присоединиться к поискам, звоните координатору Арине Сорокиной - 89504603446.