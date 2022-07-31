Все могло закончиться катастрофой: в Прикамье катер с 25 пассажирами ночью столкнулся с сухогрузом-лесовозом

Катер получил вот такую пробоину. Фото: МСУ на транспорте СК России.

В ночь на субботу, 30 июля, в Пермском крае на реке Кама недалеко от Березников едва не случилась трагедия: большой прогулочный катер с толпой веселящихся на борту людей в ночной темноте наскочил на тяжелый сухогруз, доверху нагруженный лесом.

Катер получил пробоину, но, к счастью, выше ватерлинии, и смог доплыть до берега. Однако судно с пассажирами, как говорят местные судовладельцы, вполне могло пойти ко дну, и тогда трагедии было бы не избежать – все произошло на форватере, где глубина достигает десяти и более метров.

Суденышко было забито под завязку

В Прикамье сейчас стоит жаркая солнечная погода, и недостатка желающих арендовать катера для прогулки нет. Цены довольно либеральные – от 3-3,5 тысяч в час на всю компанию. В пятницу нередко заказывают прогулки для своеобразного свадебного путешествия – сразу на двое суток. И набивается народу – под завязку. Так было и на этот раз – на катер вместимостью 12 человек набилось вдвое больше народа.

В принципе, в объявлении так и указывалось: при необходимости можем принять на борт 25 человек. Потенциальным клиентам объясняли: для удобства отдыхающих на корме устроен навес со столиками, на катере есть стационарный мангал, и имеется еще переносной – для зеленых стоянок.

В общем, все возможности для приятного времяпрепровождения.

На таких катерах – типа «Ярославец» - по штату должны нести вахту двое вахтенных при пассажирских перевозках. Но на сей раз его вел один 51-летний капитан, он же владелец судна.

- Обычно при таких прогулках находится много желающих выпить с капитаном, и тут нужна твердость, чтобы отказаться, - говорит один из местных судовладельцев Александр. – А вот у него порой ее не хватало. Хотя за штурвалом, как и за рулем на автомобиле, должен стоять трезвый человек.

«Выпил, чтобы снять стресс»

В половине третьего ночи прогулочный катер шел по реке. Веселье было в самом разгаре. И вдруг звуки музыки перекрыл натужный вой сирены. В ночной темноте на 20-метровое суденышко надвигалась 65-метровая махина водоизмещением в 800 тонн.

Последовал удар прямо в борт катера. Раздались женский визг, крики. Гости попадали на палубу. К счастью, судно не перевернулось и не стало набирать воду. Капитан смог довести его до берега. А сухогруз «Надежда», доверху груженый лесом, затормозил и бросил якорь.

Про ЧП на Каме полетели сообщения. К берегу подоспели машины скорой помощи, спасатели. Чуть позже подъехали следователи, а затем и транспортный прокурор из Перми.

Врачи осмотрели и обработали ссадины и ушибы, которые оказались у 9 из 25 пассажиров, а одного из них увезли в больницу.

Но вот того, кто стоял за штурвалом, силовики на судне не смогли обнаружить.

- Капитан катера с места происшествия скрылся, - сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России. - Однако его местонахождение было оперативно установлено. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил, что выпил алкоголь уже после происшествия, чтобы снять стресс.

Так ли это было на самом деле, действительно ли капитан опрокинул рюмку-другую уже после ЧП, чтобы снять стресс, наверняка установит следствие – по поручению председателя следственного комитета Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Капитана катера задержали, и теперь решается вопрос о мере пресечения для него на время расследования. Следователи начали опрашивать свидетелей

Предварительная причина столкновения пока называется такая: капитан катера выбрал неправильную траекторию при пересечении курса другого судна.

Все рейсы прогулочных катеров по Каме в Березниках временно прекращены.

СПРАВКА «КП»

Что из себя представляют столкнувшиеся суда

Два столкнувшихся судна имеют явно разную «весовую категорию».

Характеристики катера типа «Ярославец» выглядят так:

- длина — 19,75 метра,

- ширина — 3,98 метра,

- осадка — 1,2 метра,

- полное водоизмещение — 40 тонн,

- пассажировместимость — 12 человек.

Сухогруз «Наташа» проекта 765А имеет гораздо большие размеры:

- длина - 65,6 метра,

- ширина - 9,6 метра,

- полное водоизмещение - 837 тонн,

- осадка - 1,82 метра,

- мест для экипажа: 14.

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