По данным Росстата, в Прикамье цены на АЗС по-прежнему самые высокие в Приволжском федеральном округе

Фото: Иван МАКЕЕВ

Автомобилисты Пермского края давно недоумевают: в Перми расположен мощный нефтеперерабатывающий завод, а цены на заправках - самые высокие среди регионов Приволжья.

В конце прошлого года обратило внимание на этот парадокс и Пермское УФАС: за последний квартал бензин в крае тогда подорожал в среднем сразу на 2,5 рубля, хотя на бирже он дешевел.

Антимонопольщики возбудило дело в отношении ООО «Уралнефтепродукт», занимающего доминирующее положение на рынке. Мера подействовала не сразу: цены монополисты стали понемногу снижать лишь с марта этого года.

По данным Пермьстата, цены на бензин и дизтопливо снизились с начала года в регионе на 1,1 процента, в том числе, в июне – на 0,4 процента. Но дешевел в основном только бензин АИ-92, а все остальные марки автомобильного топлива по-прежнему не желают опускаться ниже 50-ти рублей за литр. Производители объясняют это тем, что из-за санкций труднее стало приобретать необходимые компоненты для их производства и запчасти для ремонта оборудования.

В итоге цены на автомобильное топливо в Пермском крае по-прежнему самые высокие в Приволжье. По данным Росстата, литр бензина прикамцам обходится в 50 рублей 91 копейку. Для сравнения: в целом по Приволжью он стоит в среднем 49 рублей 34 копейки. Средняя цена на прикамских автозаправках на бензин АИ-92 - 46 рублей 86 копеек, на АИ-95 – 50 рублей 69 копеек, на АИ-98 – 60 рублей 21 копейку, на дизтопливо – 55 рублей 6 копеек.

По данным Росстата, в июне по сравнению с маем цены производителей на бензин автомобильный в среднем стали ниже на 2,6 процента. В 9 субъектах Российской Федерации бензин стал дешевле. Более всего цены на него снизились в Тюменской области – на 13,5 процента, Республике Башкортостан – на 10,3 процента, Республике Татарстан – на 8,2 процента.

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