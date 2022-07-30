Фото: Уральская транспортная прокуратура.

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте продолжает проверку происшествия на Каме, произошедшего ночью 30 июля.

После восстановления картины произошедшего удалось выяснить, что капитан катера К-1765 («Ярославец») стал пересекать на небезопасном расстоянии траекторию движения сухогруза, в результате чего произошло столкновение.

После происшествия оба судна остались на плаву, катер причалил к берегу, а баржа осталась на фарватере. В момент столкновения на катере находились 25 человек.

После того, как катер причалил к берегу, капитан судна скрылся. В скором времени удалось установить его местонахождение капитана катера. Мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Представителям следственного управления он пояснил, что выпил алкоголь после происшествия. Что стало причиной оставления им места происшествия он ответить затруднился.

Сейчас капитаны катера и сухогруза проходят медицинское освидетельствование. Следствие продолжает выяснять причины произошедшего происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ночью на реке Каме столкнулись прогулочный катер и баржа

Уральская транспортная прокуратура сообщает, что жертв при столкновении удалось избежать (Подробнее…)

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru