Фото: Уральская транспортная прокуратура.
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте продолжает проверку происшествия на Каме, произошедшего ночью 30 июля.
После восстановления картины произошедшего удалось выяснить, что капитан катера К-1765 («Ярославец») стал пересекать на небезопасном расстоянии траекторию движения сухогруза, в результате чего произошло столкновение.
После происшествия оба судна остались на плаву, катер причалил к берегу, а баржа осталась на фарватере. В момент столкновения на катере находились 25 человек.
После того, как катер причалил к берегу, капитан судна скрылся. В скором времени удалось установить его местонахождение капитана катера. Мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Представителям следственного управления он пояснил, что выпил алкоголь после происшествия. Что стало причиной оставления им места происшествия он ответить затруднился.
Сейчас капитаны катера и сухогруза проходят медицинское освидетельствование. Следствие продолжает выяснять причины произошедшего происшествия.
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