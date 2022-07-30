Происшествие на Каме. Фото: rifey.ru

Чрезвычайное происшествие произошло на реке Каме в 02:30 между поселком Орел и Березниками. Пассажирский катер типа «Ярославец» допустил столкновение с груженой лесом баржой. В этот момент на борту катера находилось 25 человек.

После столкновения оба судна остались на плаву, катер причалил к берегу, баржа сейчас находится в фарватере Камы.

Фото: Уральская транспортная прокуратура

По сообщению Уральской транспортной прокуратуры, результате чрезвычайного происшествия на воде погибших нет, есть пострадавшие среди пассажиров катера: 9 человек обратились за медицинской помощью, одному потребовалась госпитализация. Среди пострадавших детей нет.

Фото: Уральская транспортная прокуратура

На место происшествия выехал пермский транспортный прокурор. Прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

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