Профилактика и лечение: как сервис СберЗдоровье может стать вашим домашним врачом

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Запись к врачу в клинику или онлайн-прием с доктором, получение второго мнения и ведение медицинской карты, дежурный ветеринар и советы о здоровом образе жизни – это только малая часть возможностей сервиса СберЗдоровье. За 10 лет работы более 15 млн пациентов воспользовались сайтом или мобильным приложением. Жители Приволжья тоже оценили удобство СберЗдоровья. Мы опросили несколько пользователей сервиса и узнали, в чем его преимущества.

Всё – в телефоне

На сайте или в приложении «СберЗдоровье» можно записаться на очный прием к врачу в вашем городе. Сервис предложит на выбор несколько клиник и врачей. Там же можно почитать отзывы, ознакомиться с информацией о докторе и даже получить скидку на первый прием в больнице.

«Я загружаю все результаты своих анализов и диагностических обследований прямо в приложение СберзЗдоровье. Так, они всегда у меня под рукой, - говорит Марина Дунаева из Нижнего Новгорода. - Я могу отследить динамику изменений, показать документы врачу прямо на приеме, даже если окажусь в клинике в другом городе. А кроме того, данные доступны докторам СберЗдоровья, когда я прихожу на онлайн-прием. Это значит, что они могут дать конкретные советы и даже сделать назначении на основании анализов».

Второе мнение

Возможности телемедицины во многом облегчают жизнь тем, у кого не бывает времени сходить в больницу. На онлайн-приеме вы можете спросить у врача второго мнения по назначенным лекарствам или процедурам, экстренно позвонить дежурному терапевту или педиатру, если что-то произошло ночью или вдали от города, например, на даче. В режиме онлайн можно поговорить с врачом и, получить второе мнение по поводу результатов назначенных анализов или обследований,

«Однажды мне назначили дорогостоящее и длительное лечение. Я решила спросить второго, а потом и третьего, и четвертого мнения у врачей СберЗдоровья. Все сказали, что лечение не имеет смысла, так как его эффективность не доказана. Посоветовали лишь наблюдать за показателями моих анализов и повторять их ежегодно», - рассказывает Наталья Иванова из Чебоксар.

Возможность отслеживать показатели здоровья удаленно и без визитов к врачу

В 2020 году СберЗдоровье запустил платформу для дистанционного мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями (ХНИЗ). Решение позволяет отслеживать артериальное давление в домашних условиях при помощи тонометра с Bluetooth и напрямую отправлять данные своему лечащему врачу. Если специалист видит отклонение, то он связывается с пациентом и дает рекомендации о том, как привести давление в норму. Полученные показатели хранятся в «Дневнике здоровья», в мобильном приложении СберЗдоровья и в личном кабинете на сайте, а также доступны лечащему врачу. На основе этих данных доктор может быстро принимать решение о состоянии пациентов и оказывать помощь. Ещё одно преимущество обновлённой платформы возможность подключать к ней любого оператора услуг телемедицины.

Решение было протестировано и внедрено в 43 регионах страны и позволило значительно улучшить уровень жизни пациентов с гипертонией.

Ветеринар всегда с вами

Сервис СберЗдоровье предлагает подключить опцию медицинской помощи животным. Дежурный ветеринар поможет онлайн и, скорее всего, очный визит в клинику не понадобится — 80% вопросов можно решить на онлайн-консультации. Если онлайн-консультации окажется недостаточно, врач направит на очный приём и будет сопровождать онлайн до момента выздоровления — вы получите альтернативное мнение врача и возможность в любое время задать вопрос.

«Я очень тревожный хозяин, - рассказывает Владимир Титов из Владимира, - Если я замечаю изменения у моего корги, мне кажется, что произошло ужасное, и нам срочно нужно ехать в ветеринарную клинику. Я уже отдала немало денег за приемы и анализы, я била тревогу на линьку, расстройство желудка или апатию. В СберЗдоровье я могу получить онлайн-консультацию в любой момент и, как правило, этого хватает, чтобы успокоить меня или экстренно помочь питомцу. Пока устных советов хватает, в клинику мы ездим только на ежегодные прививки».

Позаботиться о себе

В мобильном приложении СберЗдоровье есть целый раздел, посвящённый здоровому образу жизни. Там вы можете пройти тесты и получить рекомендации по питанию и уровню подвижности. В разделе собраны статьи о сбалансированном питании, ментальном здоровье, иммунитете и многом другом.

«В приложении СберЗдоровья я нашла раздел ЗОЖ, где можно выбрать себе цель. Например, я выбрала «Похудеть и удержать результат», - говорит Ольга Татаринцева из Йошкар-Олы. – Пять дней мне приходило уведомление о новом этапе. Примерно 20 минут я читала материала от диетологов, психологов, нутрициологов, где по полочкам было разложено, с чего стоит начать худеть, о чем важно помнить в процессе и как удержать результат. Никаких жестких диет не советовали, только научные факты простым языком. Мне было так увлекательно и полезно, что я даже не заметила, что в чем-то себя ограничиваю. Все происходило очень органично. Следующая цель, которую я хочу выбрать – «Научиться вовремя отдыхать».

Самыми популярными специальностями у жителей ХХХ являются – терапевт, педиатр, психолог, дерматолог, гинеколог, невролог, гастроэнтеролог, эндокринолог, ЛОР, врач по COVID-19.

Популярность психологической помощи в России начала расти во время пандемии, причем как в массовом, так и в корпоративном сегментах. В 1 полугодии 2022 года число контрактов, включающих психологическую помощь для сотрудников, выросло в несколько раз.