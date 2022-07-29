Пётр Колтыпин: «Клиент – наша самая главная ценность»

Фото: Сбер

Эксперты отмечают рост числа целенаправленных кибератак на государственные структуры, кредитные организации, интернет-магазины с целью кражи персональных данных граждан и сведений по их банковским картам. Сбербанк активно противостоит таким атакам, несмотря на кардинальное увеличение их мощности и новые тактики злоумышленников.

При этом, в роли объекта атаки могут выступать не только банковские системы и сервисы, но и ее сами люди.В 90% таких атак мошенники используют различные психологические приемы, так называемые методы социальной инженерии. Они умело манипулируют человеком, чтобы вызвать у него чувство страха, тревоги, или, наоборот, радости, а потом убедить раскрыть свои платёжные или персональные данные.

Телефонные коммуникации – один из самых распространенных каналов, используемых мошенниками для достижения своих целей. Чаще всего это звонок от имени сотрудников банка или правоохранительных органов. Цель – перевести жертву стрессовое состояние. Варианты могут быть разными, но смысл один: решать нужно быстро, вашим деньгам грозит опасность, срочно продиктуйте всю информацию или произведите указанные действия. Доказано, что в состоянии стресса и тревожности человек склонен к необдуманным поступкам и не пытается анализировать ситуацию.

Очень часто вектор атак преступников направлен на самостоятельное проведение клиентом всех операций со своими счетами. СМИ и социальные сети пестрят информацией о клиентах, которые под диктовку мошенников оформляют кредиты и выводят денежные средства на подконтрольные злоумышленникам счета. В этих схемах единственным заградительным барьером выступает фронт-офис –сотрудники филиальной сети, куда обращаются клиенты за оформлением кредитов или снятия зачисленных денег.

Сотрудники филиальной сетиактивно включились в данную работу, понимая ответственность перед Банком и клиентами по спасению их сбережений. Практически каждый день на территории обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка сотрудники выявляют факты нахождения клиентов под влиянием третьих лиц, информируют коллег из подразделения безопасности, способствуя пресечению реализации мошеннических схем.Наши сотрудники умело выстраивают коммуникации с клиентами, понимая и распознавая различные мошеннические проявления в отношении клиентов.

Благодаря активной работе сотрудников филиальной сети Банка только за 6 месяцев 2022 г. было предотвращено 63 попытки хищений денежных средств со счетов клиентов Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк. Общая сумма предотвращенного ущерба по данным фактам составила 27 млн. рублей, в том числе более половины (15,4 млн рублей) – это кредитные средства, полученные клиентами под воздействием мошенников.

Однако преступный мир не стоит на месте. Каждый день появляются новые мошеннические схемы обмана.Именно поэтому Сбербанк развивает и просвещает своих клиентов для развития навыков распознавания признаков атак и выстраивания эффективной защиты от них. Проинформирован – значит вооружен.

Если к вам обратились по телефону, электронной почте, через социальные сети и под различными предлогами пытаются узнать данные о вашей банковской карте, смс-пароли, пин-коды или другую персональную информацию, просят установить дополнительное приложение на телефон, оформить кредит на свое имя и/или перевести деньги на резервный счет – это явные признаки мошенничества.

При любых сомнениях необходимо прервать разговор и набрать официальный номер банка.

Помните, что для защиты ваших денежных средств не нужно лишних действий.Сотрудники Банка никогда не просят клиентов:

- разглашать сведения для блокировки операций по картам/счетам или аннулирования кредита

- проходить по присланным ссылкам или устанавливать на свой смартфон или планшет какие-либо дополнительные приложения для защиты денежных средств,

- оформить кредит и/или перевести денежные средства на какие-либо резервные счета и ячейки в различных Банках.

Правоохранительные органы и иные госструктуры никогда не требуют от граждан:

- разглашать какую-либо информацию по картам/счетам,

- переводить денежные средства на какие-либо счета для их защиты, оформлять кредиты,

- принять участие в проведении оперативных экспериментов, проверок или задержания преступников.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк:

«Клиент – это самая главная ценность для банка. Создавая новые финансовые сервисы, Сбербанк стремится защитить своих клиентов от угроз, которые развиваются вместе c новыми технологиями. Как лидеры рынка, мы внимательно изучаем новые вызовы и реализуем адекватные механизмы защиты денежных средств и информации наших клиентов. Часть этих механизмов находятся полностью под контролем Банка, другие становятся эффективны при условии, что сами клиенты также осведомлены о потенциальной угрозе и предпринимают необходимые меры. Именно поэтому самой эффективной мерой защиты может служить осведомленность наших клиентов о разновидностях методов, используемых мошенниками, оценка возможных действий и контрмер для их отражения».

Берегите себя и не попадайтесь на уловки мошенников!