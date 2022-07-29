Как вырасти в карьере: пять навыков, которые стоит приобрести

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Всем известная народная мудрость «Учиться — всегда пригодится» не теряет своей актуальности в наше время, приобретая очертания обязательного условия успешности. Какие навыки и знания станут наиболее востребованы в ближайшие несколько лет — разбираемся в материале от Сбера.

1. Информационные технологии (ИТ)

Они уверенно занимают место во всех сферах жизни, включая наш быт. Спрос на специалистов с каждым годом растёт. Так, министерство информационного развития и связи Пермского края считает, что доля отрасли информационно-коммуникационных технологий в экономике Прикамья увеличится до 4% к 2024 году. Это приведет к повышению числа занятых в сфере до 22 тыс. человек. Отличная возможность занять свое место в мире ИТ.

Но знание IT-технологий пригодится, даже если вы не планируете менять профессию. Азы программирования помогут разобраться в архитектуре продукта, понимать потребности клиентов и успешно выстраивать коммуникацию внутри команды. Если, например, менеджер по продажам может разговаривать с программистом на одном языке и объяснять потребности клиента, технические задачи будут решаться гораздо быстрее. А значит, и сам продукт будет более конкурентоспособен.

ИТ-знания — это то, что никогда не поздно освоить с нуля и успешно вырасти в карьере. Для этого потребуется освоить хотя бы один из простых навыков программирования, тем более что сейчас это можно сделать без отрыва от работы. Помимо курсов, есть немало бесплатных книг о программировании.

2. Дизайн

Еще одна сфера, которую можно освоить дистанционно – дизайн. Ему, как и программированию, можно начать учиться в любом возрасте. Эта профессия открывает новые грани любой рабочей задачи. Например, удивить коллег на еженедельной летучке отдела запоминающимся оформлением презентации. Или принять участие в запуске мобильного приложения как специалисту, владеющему дизайном.

Сделать красивую презентацию своего продукта, оформить компьютерную игру, разработать фирменный стиль бренда и запустить 3D-печать — везде требуется дизайнер. Вы также аргументированно сможете объяснить, в каких доработках нуждается сайт компании или мобильное приложение.

Искусственный интеллект сегодня заменяет многие профессии, но вот творчество и креативность он заменить не сможет. А именно эти качества можно прокачать, обучаясь мастерству дизайна.

Все большую популярность и актуальность в дизайне сейчас приорбретаю следующие направления: дизайнер IT-продуктов, 3D, моушн, веб-дизайн, кинетическая типографика.

3. Здравоохранение

Бережное отношение к здоровью — это не просто полезный, но и требование к сотруднику компаний. Чем более здоров человек, тем более он активен, позитивен и энергичен, а значит — успешен в карьере.

Конечно, к докторам обращаться нужно, профессиональную помощь заменить нельзя, но есть проблемы, которые можно решить самому. Благодаря знаниям о том, как устроен человек, вы сможете больше внимания уделять профилактике болезней, подбирать правильное питание, формировать свою физическую и социальную активность, избегать стрессов и в целом жить более осознанно.

Есть такое высказывание — человек есть то, что он ест. Популярность нутрициологии — науки о составе продуктов, о витаминах и питательных веществах — растёт с каждым годом. Разобраться в этом, научиться рассчитывать соотношение КБЖУ (калорий, белков, жиров и углеводов) и составлять сбалансированный рацион по силам любому человеку.

Знаете ли вы, что каждый десятый человек в возрасте старше 40 лет страдает разными депрессивными состояниями? Для профилактики таких состояний у себя и помощи родным, друзьям, коллегам, можно освоить навыки психологии. Это обязательно станет вашим преимуществом при приеме на работу.

Получить диплом специалиста по направлениям психологии вполне реально. Базой может стать уже имеющееся высшее образование. Знание психологии поможет разобраться в себе, лучше понимать родных, друзей, коллег на работе.

Кстати, в Атласе профессий будущего, который совместно составили Сбер и Высшая школа экономики (ВШЭ), отдельный раздел посвящён профессиям, связанным с медициной. Также в атласе есть наиболее популярные направления в наше время: биоэкономист, биоинформатик, консультант по здоровому долголетию, менеджер индивидуальных медицинских программ, нейрореабилитолог.

4. Иностранные языки

В этот навык определённо стоит вкладывать время, силы и деньги. Помимо очевидных преимуществ в карьере, изучая новый язык, можно улучшить память, развить креативность и расширить круг общения.

Команды крупных компаний ценят специалистов с навыками ведения переговоров с иностранными партнёрами, работы с международными документами. Только за последние пять лет спрос на знание иностранного языка при приёме на работу вырос в два раза.

Более того, знание иностранного часто автоматически повышает размер заработной платы. Так, люди, владеющие английским языком хотя бы на среднем уровне, получают зарплату на 20-30% выше, чем остальные. Особенно востребован иностранный у работников в сферах ИТ, маркетинга, юриспруденции, финансов, связей с общественностью.

По-прежнему самым востребованным языком остается английский. Но также в связи с расширением деловых связей с Азией растёт спрос на работников, владеющих китайским языком. На испанском говорит почти вся Латинская Америка, поэтому язык конкистадоров тоже в цене.

5. Коммуникативные навыки

Хорошо развитые навыки коммуникации важны для многих рабочих задач – ведения переговоров, решения конфликтных ситуаций, взаимопонимания в команде.

Многие взаимодействия команды и партнеров сейчас проходят с помощью виртуальных каналов – видеосвязь, переписки и голосовые сообщения в мессенджерах, фото, профили в социальных сетях. В этих условиях одним из самых ценных навыков на рынке труда становится умение корректно позиционировать себя и общаться.

Для развития коммуникативных навыков необходимо уделить внимание чтению. И не только профильных материалов, но и классической литературы.

Внимательно слушайте собеседника. Это не только вопрос этикета, но и построения долгосрочных и перспективных отношений. Будьте искренни, смотрите в глаза собеседнику и не перебивайте.

Эмпатия, эмоции и чувства в эпоху технологий это особенно важны. Помните о них.

Помочь в прокачке коммуникационных навыков также могут различные курсы. Главное – подобрать наиболее комфортный и подходящий именно вам.

Выводы

Чем разностороннее вы развиты, тем проще расти по карьере, выстраивать отношения с другими людьми, адаптироваться под изменяющиеся обстоятельства. Поэтому учиться нужно на протяжении всей карьеры и жизни.

Уделяйте освоению новых знаний хотя бы 15 минут в день. Хвалите и награждайте себя даже небольшими подарками за успехи в учёбе. Искусство маленьких шагов в перспективе несёт за собой большие результаты, которые вы обязательно оцените в будущем.