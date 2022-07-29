Умерла 22-летняя девушка, по вине которой на пожаре в Пермском крае погибли шесть человек

В ноябре 2019 года Чусовской суд приговорил виновницу к 1 году 10 месяцам лишения свободы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В конце июля 2022 года в Чусовом умерла 22-летняя девушка, по вине которой в страшном пожаре погибли шесть человек.

Трагедия, напомним, случилась в ночь на 27 февраля 2018 года. Загорелась пятиэтажка на улице 50 лет ВЛКСМ в Чусовом. Пожар начался в комнате на четвертом этаже, где жила тогда еще 18-летняя студентка Татьяна со своим парнем Антоном. В ту ночь девушка включила электроплиту с двумя конфорками с открытой спиралью - так она обогревала комнату. Плитку она оставила на ковре и на время ушла, а когда вернулась - увидела огонь и выбежал из здания, никого не предупредив.

Татьяна успела убежать из горящего дома. Фото: личная страница девушки в соцсетях

- Мы с сыном проснулись, чувствуем, что пахнет дымом, - рассказывала "Комсомолке" 38-летняя Анастасия. - Я дверь в коридор открываю, а там уже из-за дыма ничего не видно, выйти невозможно. Мы бегом на балкон. С балкона смотрю, а там пожарные тела выносят. Из-под покрывала детские ножки торчат. Я давай рыдать. А очередь с пожарной лестницей до нас никак дойти не может... Думаю, задохнемся. Но нет, все обошлось. Сняли нас.

Юлия с двухлетним сыном не дождались помощи. Фото: соцсети

Спасатели вывели из объятого пламенем здания 37 человек. Тринадцать увезли в больницу, шестеро, в том числе трое детей и парень Татьяны Антон, погибли.

Молодой человек Татьяны Антон вернулся в комнату, чтобы спасти домашних животных, но обратно уже не вышел. Фото: соцсети

- Девушка проявила преступное легкомыслие и нарушила правила противопожарного режима, согласно которым запрещается оставлять без присмотра включенные электронагревательные приборы. В результате произошло возгорание, - комментировали трагедию следователи.

Студентке предъявили обвинение сразу по двум статьям УК – «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, путем неосторожного обращения с иным источником повышенной опасности».

Потерпевшими признали 14 человек, общая сумма исков о возмещении морального вреда составила больше шести миллионов рублей. Полгода девушка провела в СИЗО - это предельный срок под стражей для преступлений средней тяжести. А оставшееся время, пока шло следствие, она была под подпиской о невыезде. В ноябре 2019 года Чусовской суд приговорил Татьяну к 1 году 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Девушка подала апелляционную жалобу в краевой суд, чтобы ей назначили наказание, не связанное с лишением свободы, но ее жалобу оставили без изменений. Однако Татьяна провела полгода в следственном изоляторе, что тоже учитывалась на ее окончательном сроке заключения.

Как объяснили «Комсомолке» в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю, если человек приговаривается к лишению свободы, то один день содержания в СИЗО засчитывается как один день колонии строгого или особого режима, полутора дням колонии общего режима или воспитательной колонии и двум дням колонии-поселения. Следовательно, Татьяне оставалось провести в колонии всего 10 месяцев.

Мы не следили за тем, какой срок в колонии отсидела Татьяна, но, как говорят ее знакомые, - все 10 месяцев. А 26 июля ее брат опубликовал в социальных сетях пост о том, что она умерла. Запись вызвала неоднозначную реакцию у жителей Чусового, одни приносили соболезнования, а другие, вспоминая ее ужасный поступок, говорили, что даже после смерти не готовы ее простить.

Пост о смерти Татьяны. Фото: ЧП Чусовой/ВКонтакте

«По ее вине я похоронила маму и 3-х летнего брата. Такое не прощается!», «Люди, вы поймите, что мы от этого не застрахованы. И не дай Бог с нами может что-то случиться или случиться по нашей вине. Девушки уже, к сожалению, нет, но у нее остались маленькие детки, которые потеряли маму, такое даже врагу не пожелаешь», -писали жители Чусового в социальных сетях.

Как рассказывают знакомые Татьяны, она умерла из-за болезни, которую, возможно, могло вызвать употребление запрещенных препаратов. У Татьяны остались две маленькие девочки, прощание с ней прошло 27 июля.

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