В Пермском крае пропал отец четверых детей

Супруга пропавшего мужчина написала заявление в полицию. Фото предоставлено Аленой

Утром во вторник, 26 июля, 34-летний житель Гремячинска Николай Мальцев сел в свою Ниву и отправился в лес за грибами. Дома его остались ждать жена Алена и четверо детишек: 15-ти, 11-ти, 5-ти и 1,5 лет. Когда на следующее утро мужчина не вернулся домой, обеспокоенная супруга стала ему звонить - гудки шли, но трубку никто не брал, а через несколько часов телефон стал недоступен.

- Раньше он никогда не пропадал, всегда звонил и предупреждал, если задерживается, - рассказывает Алена. - Я обзвонила всех его друзей, но никто не знает, где он может быть. Я написала заявление в полицию. Сотрудники просмотрели камеры наблюдения и выяснили, что за пределы города он не уезжал. Ума не приложу, где он пропал.

Машина пропавшего мужчины. Фото предоставлено Аленой

Всем, кому известна какая-либо информация о местонахождении Николая, Алена просит сообщать ей по телефону 8-992-227-09-22.

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