Объявление лауреатов Строгановской премии 2021. Фото: Павел Шатров

Строгановская премия присуждается с 2005 года. Ее лауреатами являются наши современники за выдающиеся достижения, прославившими добрыми делами Пермский край и его жителей. Организатором Строгановской премии выступает Пермское землячество.

От мала до велика

Сегодня, 28 июля, Пермское землячество подвело итоги очередного отборочного цикла Строгановской премии за 2021 год. Прием заявок на соискание премии стартовал 10 марта этого года и завершился 15 июля. За это время экспертный совет рассмотрел 57 претендентов на соискание почетной премии.

Как отметила первый заместитель председателя правления Пермского землячества Светлана Левченко, в этом году число поступивших заявок несколько уменьшилось, но виден их рост по сравнению с пандемийным периодом. Из 57 номинантов – 36 человек мужчины, 21 – женщины. Самому молодому претенденту на Строгановскую премию 2021 исполнилось 18 лет, а самому старшему – 87 лет.

Наибольшее количество заявок поступило в номинации «За высокие достижения в общественной деятельности» - 15; наименьшее в номинации «За высокие достижения в экономике и управлении» - 5 заявок.

Увеличилась география номинантов на соискание Строгановской премии 2021. Теперь это не только Пермь и Москва, но и несколько городов Пермского края.

Лучшие из лучших

Имена лауреатов Строгановской премии по итогам 2021 года объявил первый заместитель председателя правления Пермского землячества, депутат Госдумы РФ Игорь Шубин.

В номинации «За честь и достоинство» лауреатом премии стал народный артист СССР, художественный руководитель конкурса артистов балета «Арабеск» Владимир Васильев.

«Это наша самая главная номинация. Премия присуждается по совокупности всего жизненного пути лауреата. В этом году мы отдали первенство Владимиру Васильеву – известнейшему у нас в стране и во всем мире артисту балета. Это совершенно уникальный человек: его биография – это биография страны. В течение многих десятилетий он прославляет Пермский край, долгие годы возглавляет фестиваль молодых артистов балета «Арабеск» в Перми. Как творческая личность он талантлив во всем. Владимир Викторович – ещё и замечательный художник. Ранее к его юбилею даже была подготовлена персональная выставка в Пермской художественной галерее», - отметил Игорь Шубин.

В номинации «За высокие достижения в общественной деятельности» экспертный совет отдал предпочтение депутату Пермской гордумы, директору Дворца детского (юношеского) творчества Перми Наталье Росляковой.

«Ее знают многие в Перми по многолетней депутатской работе. Это чрезвычайно активный человек. Она совершенно не устала от общественной деятельности и политики. Ежегодно своим трудом приносит пользу людям, прославляет город и весь Пермский край», - представил лауреата Игорь Шубин.

В номинации «За высокие достижения в экономике и управлении» премии удостоился генеральный директор компании «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Олег Третьяков.

«Несмотря на все последние события в мире он продолжает успешно развивать компанию и ее научный потенциал. В местах присутствия компании есть огромное количество решений, связанных с социальными вопросами», - поясняет выбор экспертов Игорь Шубин.

В номинации «За высокие достижения в науке и технике» лауреатом премии стал доктор наук, профессор ПГНИУ Татьяна Любимова – выдающийся ученый, который сотрудничает с «Роскосмосом», входит Ассоциацию космических исследований. Она не только внесла огромный вклад в отечественную науку своими исследованиями, но и сделала ряд важных открытий для всего Пермского края, связанных с экологией.

В номинации «За высокие достижения в сфере культуры и сохранения исторического наследия Прикамья» впервые за всю истории премии ее присудили журналисту. Лауреатом стала Светлана Федотова. Как отметил Игорь Шубин, по ее кандидатуре у экспертного жюри не было особых дебатов. Светлана Федотова написала огромное количество книг о выдающихся представителях Прикамья.

В номинации «За высокие достижения в спорте» звание лауреата Строгановской премии получил серебряный призер Олимпийских игр в прыжках на лыжах с трамплина Евгений Климов, который в составе сборной России на Олимпиаде в Пекине показал выдающиеся результаты в истории отечественного спорта.

В номинации «За высокие достижения в общественной деятельности» по итогам 2021 года было принято решение награду не вручать.

Главное торжество - в октябре

Вместе со статуэткой Аники Строганова лауреаты получат премию в размере 500 тысяч рублей. Торжественное вручение Строгановской премии 2021 состоится на съезде Пермского землячества в Москве во второй половине октября.

В 2023 году, в год 300-летия Перми, Пермское землячество в качестве места проведения награждения Строгановской премии 2022 рассматривает Строгановский дворец в Санкт-Петербурге.

Будущим номинантам Строгановской премии Светлана Левченко пожелала движения вперед, яркой реализации своих идей и новых проектов.

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