Лето продолжается: синоптики рассказали, как пермяков проводит июль и встретит август

Последние несколько дней в регионе господствует антициклон Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Отличная погода, огурцы начали расти, класс, будем греться на солнышке и наслаждаться жизнью», «Вы с ума сошли, такая жарища стоит, деться от нее некуда, быстрее бы уже это все закончилось», «Какие вы неопределенные: жара - не нравится, холод - не нравится, наслаждайтесь уже настоящим летом, к тому же, к нам оно заглядывает не так уж и часто», - пишут о погоде пермяки.

И действительно, настоящее лето для Пермского края - большая редкость. Купаться в лучах палящего солнца мы можем лишь раз в три-четыре года. И в этом году нам представилась такая возможность. Вот уже почти месяц в регионе стоит знойная жара и, по прогнозам синоптиков, уходить пока никуда не собирается.

- Последние несколько дней в Пермском каре господствует антициклон, - рассказывает начальник отдела метеопрогнозов Пермского Гидрометцентра Евгения Пищальникова. - Из-за него небо над головой чистое, ясное и нагретая за день земля ночью остывает беспрепятственно. Поэтому по утрам мы чувствуем прохладу и, несмотря на то, что днем воздух снова прогревается, уже нет ощущения невыносимой жары. Такая погода - солнечная и безоблачная - сохранится практически до конца июля. Температура воздуха будет высокой: +23...+28 по краю и +25...+27 в Перми. В воскресенье, 31 июля, антициклон начнет разрушаться. На небе будут формироваться облака, а с ними - дожди и грозы. Днем осадки выпадут в восточных районах края, а вечером, возможно, дойдут до Перми. Высокая температура при этом сохранится.

Первая декада августа, по предварительному прогнозу синоптиков, будет сухой и умеренно теплой. Лишь в первый день на западе края и в Перми могут пройти дожди с грозами. В остальные дни будет без существенных осадков. Днем температура воздуха в первые дни августа ожидается в пределах +18...+23 градусов по краю и +20...+22 градусов в Перми. С 3 по 8 августа снова температурный фон повысится: днем столбик термометра окажется на отметке +22...+27 градусов, в Перми +24...+25 градусов. Ночью будет порядка +10...+15 градусов.

- Во второй декаде августа будет больше дождей, и температура начнет ощутимо понижаться, - рассказывает Пищальникова. - Днем воздух будет прогреваться не выше + 13...+15 градусов. Что касается третьей декады, то здесь возможны два сценария - оптимистичный и пессимистичный. При первом температура воздуха сохранится в пределах +13...+15 градусов. При втором возможны даже ночные заморозки. Но, вероятнее всего, температурный фон будет таким же, как и во второй декаде августа.

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