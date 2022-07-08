О семье, любви и верности в бомбоубежище: пермские волонтеры поздравили жителей города Рубежного в ЛНР

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Накануне празднования Дня семьи, любви и верности волонтеры «Пищи Жизни» побывали в городе Рубежное. Сначала добровольцы приехали в три части города и накормили праздничными обедами, апельсинами, бананами и оладьями с вареньем горожан. А после отправились в район бомбоубежища, где встретились с восемью семейными парами, которые имеют опыт семейной жизни больше 35 лет.

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Волонтеры обстоятельно подготовились к празднику. Заранее съездили в город, купили корзины, фрукты, мыло, ромашковый чай. И у них получились нарядные подарки в прозрачной упаковке с оранжевой лентой. Когда прибыли к бомбоубежищу, волонтеров, как и всегда, ждали несколько сот рубежан. Добровольцы раздали нуждающимся горячее питание, а как только выдали последний банан, их пригласили в гости в бомбоубежище.

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

- Было волнительно. Люди прожили здесь четыре месяца бок о бок. Они прошли серьезные испытания, теряли близких, дома, имущество. Они переживали разные состояния от полного опустошения и безверия до победы и радости. Сначала их было 400, потом 200, сейчас 105 человек, - рассказывает учредитель Пермского краевого отделения МБОО «Пища Жизни» Ольга Старостина. - К нам стали выходить пожилые пары. Они шли под ручку, красиво одетые и улыбались. Торжественность момента располагала к искренности.

«В День семьи, любви и верности мне радостно,- сказал семьям президент МБОО "Пища Жизни" Валерий Долгополов. - Государство дает возможность увидеть молодежи, что семья - это почетно. Я Ссам в браке 42 года. И я - за правильные семейные ценности: за любовь, терпение и верность».

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Молодая семейная пара волонтеров Павел и Галина Чумиковы вручали подарки пожилым людям со словами: «В эти тяжелые времена вы вместе. И этому стоит у Вас учиться».

Руководитель бомбоубежища Ольга Маун представила самых надежных помощников в непростой жизни под землей, тех кто всегда рядом и всегда готов помочь - медицинского работника Татьяну и ее супруга Сергея Майорова. На просьбу о пожеланиях молодому поколению, супруга задумалась, ее спутник тихо начал: «Мы желаем счастья Вам, счастья в этом мире большом». Татьяна подхватила: «Как солнце по утрам пусть оно заходит в дом...»

Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Семья Майоровых в браке 51 год. Они вместе закончили институт и приехали в Рубежное по распределению и работали здесь на заводе "Заря".

- Самое главное - не сдаваться и преодолеть все, что выпадет на вашу долю, - говорят супруги.

Николай Ефимович с супругой в браке 57 лет.

«У нас два правнука. Вот уже третий намечается скоро. Спасибо, что приехали, поздравили, подбодрили нас!», - сказал Николай Ефимович.

- Глаза их сияли радостью и любовью так, как будто на поверхности нет разрушенных домов, ржавой техники, и сами они не в укрытии под землей, а в Доме культуры на званом обеде, - говорит Ольга Старостина.

Старшее поколение пожелало долгих счастливых семейных отношений волонтерам.

- Все мы: и волонтеры, и жители подземелья, соприкоснулись сердцами друг с другом. Испытали сильную связь - было не столь важно, что присутствовали разные поколения из разных стран - России и Луганской Народной Республики, куда важнее было находиться бок о бок в подземном городе, дарить подарки и добрые слова, - сказала Ольга Старостина.

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