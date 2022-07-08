Петр Колтыпин: «Креативные индустрии – драйвер развития региональной экономики»

Фото предоставлено Сбером

7 июля Волго-Вятский банк Сбербанка в рамках Российской креативной недели в Москве принял участие в собственной сессии Сбера «Регионы vs столица. Где живут креативные индустрии?», на которой выступил Вице-Президент, Председатель Волго-Вятского банка Петр Колтыпин.

Также спикерами стали:

— Андрей Тубольцев, сооснователь и генеральный директор dreamlaser, генеральный продюсер Intervals Festival и сооснователь мультимедиа-арт-пространства ЦЕХ*

— Илья Мирин, директор Казанского кампуса «Школы 21»

— Вячеслав Правдзинский, Директор АНО «Центр территориального развития Удмуртской Республики». Советник Главы Удмуртской Республики по вопросам развития городской среды. Сооснователь образовательного проекта «Дизайн-выходные»

— Артем Геллер, Управляющий партнер СМЕНА (aic), главный разработчик сайта Президента Российской Федерации.

Петр Колтыпин подчеркнул, что, Сбер сегодня – это не только финансовая организация, но и дизайнерская компания. «Это долгий процесс, который мы запустили ещё в 2010-х годах, одновременно с трансформацией банка в технологическую компанию. Дизайнерское сообщество нас уже признало, это подтверждают наши победы в таких премиях как Red Dot, iF Design Award, Global Finance за дизайн решения», - отметил он.

Участники встречи отметили важность развития креативных технологий в регионах страны. В ходе разговора были отмечены региональные проекты, которые самостоятельно смогли масштабироваться на федеральный и международный уровень. Например, проект «Цифровая деревня» в Удмуртии.

Петр Колтыпин рассказал про общественный центр Сбера в Нижнем Новгороде «GARAGE», который расположен в здании аппарата территориального банка. Здесь проходят лекции, мастер-классы. Кроме того, на базе этого общественного пространства работает «Sber Community Lab», где проводится обучение по направлениям видеоинжиниринга, инжиниринга мультимедийных проектов, графическому и motion-дизайну, AR/VR.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Креативные индустрии создают необходимую базу и платформу для прогресса – это и предпринимательство, и развитие туристической привлекательности, и благоустройство территорий, что прямо влияет на наши стратегические цели. Мы, прекрасно пониманием какую дополнительную стоимость и позитивные эффекты для экономики и социальной сферы дает развитие данных индустрий в регионах и стране в целом».

8-10 июля Сбер продолжит свое участие на Российской креативной неделе:

— 8 июля 11:00–12:00 — «Дизайнер будущего: как изменятся тренды, где учиться профессии и какие навыки нужны бизнесу»: должен ли дизайнер уметь рисовать и писать код; какие навыки будут востребованы в профессии в ближайшем будущем; существуют ли мультидисциплинарные дизайнеры.

— 8 июля 17:20–18:20 — «Дизайн устройств и цифровых продуктов: интерфейсы будущего»: что можно назвать интерфейсом; должны ли пользователи подстраиваться под интерфейс или интерфейс под своего пользователя; готовы ли пользователи к взаимодействию с голосовыми, жестовыми или нейроинтерфейсами; какие ещё способы взаимодействия появятся в будущем и как отличить красивую фантазию от полезного инструмента.

— 8 июля 18:10–19:10 — «Практика исследований и инклюзивный подход как залог успешного развития сервиса»: как вовремя проведённые исследования могут повлиять на успешность продукта; какие методы и инструменты можно применить, чтобы понять своего пользователя; как развивать продукт на основе пользовательских данных и что означает «думать о каждом пользователе».

— 10 июля 15:00–16:00 — «Типографика и шрифтовой дизайн в креативных индустриях»: зачем покупать шрифты для проекта и может ли шрифт заменить дизайнера; что предпочесть — разработку собственного шрифта или покупку готового; юридический ликбез по использованию шрифтов.

Кроме того, предусмотрены мастер-классы: «Технологические тренды в "Метаверсе"» от Sber AR/VR Lab (9 июля 17:00–18:00) и «Практика работы R&D-лаборатории Сбера: методологии и инструментарий» от Лаборатории клиентского опыта Сбербанка (10 июля 13:20–14:20).

Трансляция сессий и мастер-классов Сбера, а также мероприятий с участием экспертов Сбера и компаний-партнёров будет доступна — https://promo.sber.ru/creativityweek

Для очного участия в Российской креативной неделе необходимо пройти бесплатную регистрацию на сайте мероприятия.