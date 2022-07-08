44% пермяков верят, что любовь всей жизни можно встретить в Интернете

Иногда из онлайн-знакомства получается крепкая семья. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Социальная сеть «Одноклассники» вместе с исследовательским центром ResearchMe спросила пермяков о том, как часто они заводят знакомства в соцсетях. И наблюдают ли за своими нынешними и бывшими партнерами?

А еще респонденты ответили на главный вопрос: можно ли найти любовь всей своей жизни онлайн? В исследовании поучаствовали 1050 человек старше 18 лет.

63% опрошенных рассказали, что на данный момент состоят в отношениях. 37% не находятся в отношениях.

Следом горожане рассказали, как часто знакомятся в социальных сетях и создают романтические отношения онлайн, в интернете. Так, 13% опрошенных любят знакомства через соцсети и ходят на свидания. 13% знакомятся, но сохраняют только онлайн-общение.

А еще 25% респондентов рассказали, что знакомились и ходили на свидания через соцсети в прошлом. Но теперь находятся в постоянных отношениях. А 49%, почти половина опрошенных, рассказали, что на данный момент они в отношениях. И не знакомятся в соцсетях.

А вот на вопрос, можно ли в соцсетях найти любовь всей жизни, мнения разделились. Так, 23% считают, что в соцсетях знакомства годятся только для легкого флирта. А 44% считают, что это отличная возможность обрести крепкие отношения. 16% опрошенных уже нашли свою любовь через соцсети. 17% ответили, что в соцсетях знакомиться сложно.

Также «Одноклассники» выяснили, насколько часто состоящие в отношениях пермяки следят за своей второй половинкой. 17% признались, что просматривают действия партнера в соцсетях. 5% вообще делают это регулярно, а 7% не следят, но знают, что за ними следит их партнер.

Фото: ok.ru

Полностью доверяют друг другу 71% опрошенных. Но нормальным следить за своим партнером в соцсетях считают только 30%. А 67% считают это недопустимым. Также в ходе открытых вопросов ряд пользователей рунета отметили недопустимым заходить в аккаунт партнера и читать личные переписки.

Что касается "бывших", то 56% опрошенных пермяков не следят за ними в соцсетях. 13% иногда просматривают их страницы и их действия. 20% не имеют бывших партнеров. 11% опрошенных признались, что следят за партнером из прошлых отношений, но хотят разорвать эту зависимость.

Кроме того, 42% опрошенных рады, когда их вторая половинка делится совместными фотографиями в соцсетях. 35% опрошенных, наоборот, считают, что «счастье любит тишину». 22% вовсе затруднились с ответом.

При этом 31% пользователей из Перми выкладывают совместные фотографии сразу, 22% — только через месяц, 19% — через полгода, а 28% делятся с друзьями фотографиями только после свадьбы.

Фото: ok.ru

Что касается прошлых отношений, то 61% пермяков не любят хранить историю прошлых отношений и удаляют совместные фото. А вот 39%, напротив, считают этот период частью их жизни и не удаляют фотографии из соцсетей.

В конце опроса ОК узнали, как реагируют пользователи из Перми на посты родственников в социальных сетях. 30% опрошенных признались, что постоянно оставляют реакции и комментарии, 50% — просто просматривают ленту близких, не оставляя реакции. Не следят за жизнью родственников в соцсетях 16%, а 5% — вовсе не добавляют их в друзья.

Фото: ok.ru

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