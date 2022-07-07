Пять причин начать пользоваться банковской картой

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В наши дни банковская карта есть у многих, начиная от школьников и заканчивая людьми зрелого возраста. Однако до сих пор есть те, кто опасается пользоваться банковскими картами. Предлагаем 5 основных аргументов, почему лучше пользоваться банковской картой, а не наличными.

Карта - это удобно

Она не занимает много места, ею можно мгновенно расплатиться практически в любом месте: на кассе в магазинах, в кафе, на заправках и даже в общественном транспорте. Вы можете не задумываться о том, есть ли нужная сумма в кошельке или мелочь на проезд.

Карта надежнее, чем кошелек

Представьте: вы потеряли кошелек или у вас его украли. Это значит, что с наличными, которые в нем были, вы можете попрощаться раз и навсегда. С банковской картой все иначе. Потому что деньги хранятся не на самом пластике, а на банковском счете, который к ней привязан. Карточка - это просто идентификатор. Обратитесь в отделение банка, и в ближайшее время вы получите точно такую же новенькую. А в "период ожидания" сможете без проблем снять необходимую сумму со своего счета в любом отделении банка, просто предъявив паспорт.

Карта - это выгодно

Именно так действует кешбэк: чем больше тратишь, тем больше зарабатываешь. Кешбэк - это бонусы, которые дает вам банк за то, что вы выбираете оплату картой. Они могут быть разными: бонусные баллы, мили, купоны или деньги. К примеру, Сбербанк в качестве кешбэка начисляет бонусы СберСпасибо.

Этими баллами можно оплатить до 99% от стоимости покупки или услуги у партнеров банка.

Сумму на карте проще контролировать

Допустим, вы пользуетесь только наличными, но при этом у вас нет привычки вести "личную бухгалтерию", чтобы учитывать свои расходы. Что в итоге? Деньги улетают "непонятно куда".

А вот все операции с банковскими счетами обязательно фиксируются. Большинство банков предлагает своим клиентам услугу смс-оповещения о движениях средств на карте. Эта услуга позволяет моментально узнавать о любой операции с картой, о сумме платежа и даже месте, где он был совершен. Это значит, что вы всегда сможете восстановить картину своих расходов за последнюю неделю или месяц, просмотрев смс-ки с номера 900 либо проверив историю операций в Сбербанк Онлайн

Карта - это ваш "банк в кармане" 24 часа в сутки

То, на что раньше уходило много времени, теперь можно сделать за считанные секунды, не вставая с любимого дивана. Если у вас есть банковская карта, скачайте на телефон мобильное приложение Банка. Благодаря ему вы сможете совершать множество операций в любое время в любом месте. Например, чтобы заплатить за коммуналку в Сбербанк Онлайн, придется потратить всего 30 секунд. Также с помощью интернет-банка вы всегда сможете контролировать свои банковские счета, переводить деньги другим людям, открывать онлайн-вклады, оплачивать штрафы и налоги, оформлять страховки, получать электронную справку-выписку по любым операциям по карте и многое-многое другое.