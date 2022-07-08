В пермских загсах – свадебный бум

Свадьба у большинства пар – это красивое белое платье невесты, фата и классический костюм жениха. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

8 июля – День семьи, любви и верности выпал на пятницу – традиционный день свадеб - поэтому в этот день в Перми настоящий свадебный бум!

- Сегодня в Перми будет заключено более 120 браков, - рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» (Пермь 96,6 FM) специалист управления ЗАГСа администрации Перми Елена Тетерина. – Это больше, чем обычно, ведь традиционно по пятницам мы регистрируем по 70-80 пар. И такое количество желающих понятно, ведь многие хотят заключить брак именно в День любви, семьи и верности.

По законодательству заявления на регистрацию брака можно подавать за год, поэтому на «красивые даты» и праздники в ЗАГСах всегда ажиотаж. Много свадеб было накануне - 07.07.22, плюс пермяки уже подают заявления на 08.08.22, в этот день больше ста пар решили создать свой семейный союз.

- Людям нравятся красивые даты, многие хотят, чтобы даже дата торжественного дня была запоминающейся, - объясняет Елена Тетерина.

Свадьбы сейчас у всех разные. У большинства пар – это красивое белое платье невесты, фата и классический костюм жениха, но бывают и интересные тематические свадьбы: старославянские, пиратские, военные, в стиле 18 века. На военную свадьбу невеста пришла в ЗАГС в платье, сшитом из камуфляжа.

Есть пары, которые предпочитают кулуарную регистрацию, только со свидетелями, но есть и такие, кто приглашает в ЗАГС всех своих друзей и родственников.

- Люди хотят праздника, поэтому, когда сняли ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, все желающие теперь вновь могут прийти на торжество и поздравить влюбленных, - говорит сотрудник ЗАГСа.

А не так давно работники одного из пермских отделов ЗАГСа столкнулись с необычной ситуацией. Жених решил пошутить и трижды сказал на регистрации, что не желает вступать в брак.

- Шок был у всех, особенно у невесты, - вспоминает Елена Тетерина. - В итоге регистрация отложилась на месяц. И на второй регистрации жених уже сказал «Да». За прошедший месяц он понял, что шутить в такие моменты не к месту.

Сталкивались сотрудники пермских загсов и с тем, что новобрачные разводятся на третий день после регистрации брака, но в праздник об этом, наверное, не стоит. Лучше напомнить о секретах семейного счастья.

- Брак всегда держится на любви, уважении и колоссальном терпении, - объясняет Елена Тетерина. - После создания семьи молодоженам нужно привыкать к местоимению «мы» и всегда помнить, что семья – это большой труд. А если пошутить на эту тему, то ничто так не укрепляет брак, как совместная ипотека.

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