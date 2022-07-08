В Минздраве сообщили о состоянии троих детей и женщины, пострадавших на пожаре в Соликамске

На пожаре в Соликамске работали 15 человек личного состава и 5 единиц техники. Фото: Иван МАКЕЕВ

Серьезное ЧП произошло утром 8 июля в Пермском крае. В Соликамске во время пожара пострадали трое детей и один взрослый.

- Сообщение о загорании в квартире на улице Большевистской поступило в 6.25 утра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – На место возникновения пожара были направлены 15 человек личного состава и 5 единиц техники.

Прибывшие пожарные обнаружили, что в квартире горят домашние вещи. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Локализовать горение удалось в 6.38, ликвидировать пожар - в 6.42.

В сгоревшей квартире находились люди. К сожалению, есть пострадавшие. В МЧС сообщили, что в результате пожара пострадало четыре человека, в том числе трое детей. Все они доставлены в центральную районную больницу города Соликамска.

Сейчас по факту пожара проводится проверка. Устанавливаются причины возникновения пожара и обстоятельства, приведшие к таким последствиям.

- В Соликамске были госпитализированы три ребенка и одна женщина, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Минздрава Пермского края. - Женщине была оказана медицинская помощь, от госпитализации она отказалась. Трое детей находятся в удовлетворительном состоянии, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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