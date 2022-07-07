Техномодная коллекция: новые профессиональные возможности для подростков

Ребята представили свою коллекцию одежды и аксессуаров, над которой трудились в течение года

С сентября прошлого года Детский технопарк «Кванториум Фотоника» и КГБОУ «Специальное учебно-воспитательное учреждение «Уральское подворье» реализовывали проект «Акселератор «Техномода» в области fashion-индустрии для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации».

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24 подростка приняли участие в проекте и создали свою коллекцию одежды с использованием новых технологий. Техномода – актуальное направление обучения в Кванториуме. Она совмещает тренд на использование высокотехнологичного оборудования в производстве и современный подход к дизайну одежды.

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Целью Акселератора стало знакомство ребят со способами производства текстильных изделий, формирование навыков работы с современным оборудованием и создание профессиональной базы для дальнейшего развития детей в индустрии моды и пошива одежды.

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Школьники изучили специальные программы, позволяющие конструировать выкройки и вышивки по собственным эскизам, научились работать с лазерным станком, вышивальной машиной, оверлоком, швейной машиной. Большое внимание было уделено развитию творческого потенциала учеников – они пробовали себя в роли fashion-дизайнеров, создавая коллажи иэкспериментируя с различными материалами, цветами и формами.

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Наставниками для участников стали педагоги Детского технопарка, имеющие большой опыт в сфере создания модной одежды и работы с оборудованием различной сложности.

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В качестве отчетного мероприятия 24 июля в ПДНТ «Губерния» прошел модный показ. Там ребята представили свою коллекцию одежды и аксессуаров, над которой трудились в течение года. Это трикотажные костюмы, подходящие как для ежедневной носки, так и для особых случаев. Изюминкой коллекции стала машинная вышивка и печать на моделях, сделанная по эскизам, авторами которых являются сами школьники. По окончанию курса все ребята получили сертификаты.

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Проект реализовывался с сентября 2021 года при поддержке Фонда грантов губернатора Пермского края.