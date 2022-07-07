«С наслаждением вдыхали свежий воздух». Из квартиры с 70 кошками волонтеры начали забирать животных

Фото: приют «Счастливый хвост».

Ад, в котором долгое время жили 70 бедных кошек, заканчивается. Судьбой несчастных животных занялись волонтеры приюта для кошек «Счастливый хвост». Огромное количество кошек, напомним, жило у сердобольной пенсионерки в городской квартире в Пермском районе. Ухаживать за ними она не могла, в итоге кошки голодали, болели, размножались…

Обезумевшие соседи сначала рыдали от такого соседства, а потом взломали двери и избили ни в чем не повинных животных, угрожая отравить их.

- Мы съездили в эту квартиру, - рассказали волонтеры. - Говорить не хочется, хочется плакать. Знаете, когда от запаха щиплет глаза и невозможно дышать? Мы тоже думали, что знаем, но нет. К такому мы не были готовы. Такого мы никогда не видели. Там невозможно смотреть, дышать, жить. Как же жаль кошек, как тяжело было оставлять их там.

Когда первых пятерых кошечек волонтеры вынесли в переносках на улицу, животные были в шоке.

- Вы бы видели, с каким наслаждением они начали дышать свежим воздухом, - говорят девушки-волонтеры. – Они получили настоящее счастье - возможность просто дышать чистым воздухом.

Пока волонтеры забрали пять кошек, но в планах вызволить из этой неволи 50, а возможно и больше.

Быстро найти подходящее помещение для такого количества животных не удалось, поэтому волонтеры приняли решение выделить для кошек нежилое помещение в доме, правда, там необходимо сделать небольшой ремонт.

- У нас сердце разрывалось от увиденного, и от мыслей, что они там, - объясняют сотрудники приюта. - Поэтому решение принято, и мы начинаем планировать переезд. На новом месте все кошки будут содержаться в клетках. Это нужно, чтобы следить за их состоянием и понимать, едят ли они, пьют, как ходят в туалет. Еще животных нужно приучать к лотку и стерилизовать.

Чтобы забрать к себе такое количество хвостиков, волонтерам нужна помощь. Им срочно нужны клетки. Кошечек планируют рассаживать по двое, так что нужно 25 клеток. Их размеры: 93*67*71 см, №4.

Реквизиты для перевода благотворительной помощи можно найти на официальной странице группы приюта Вконтакте.

Если у вас возникли вопросы или предложения, звоните 8-909-101-29-70 - Ия, организатор приюта «Счастливый хвост».

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