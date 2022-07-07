В Прикамье дачники паникуют из-за зарослей борщевика

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- У нас на даче вырос борщевик! - с паническими нотками в голосе сообщила при встрече знакомая. - Что теперь с ним делать, мы не знаем. Скосишь его, а вдруг он как одуванчик начнет разрастаться корнями? И ведь вылез прямо рядом с крыжовником! А что, если от него теперь весь урожай будет ядовитым?

Попытки успокоить встревоженную дачницу, мол, не настолько-то он грозен, этот борщевик, особого успеха не принесли.

- А почему тогда на борьбу с ним у нас миллионы выделяют? – парировала недоверчивая собеседница. - Штрафами грозятся. Сам губернатор недавно выступал. И даже на краевом портале собирают информацию о том, где опасные заросли.

С этим было трудно поспорить. Пришлось призвать на помощь авторитет ученых. Мы связались с доктором биологических наук, профессором пермского классического университета Сергеем Овесновым. И вот что он рассказал.

Коровам такой корм если и радовались. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Радостные коровы стали давать горькое молоко

Первое, что обычно делают биологи в ответ на расспросы о борщевике Сосновского - успокаивают: он не ядовит. Его даже пытались разводить на корм скоту. Собственно, так он у нас и появился.

- Родина борщевика Сосновского - предгорья Северного Кавказа, - рассказал Сергей Овеснов. - На него обратили внимание после войны, когда стояла задача увеличить производство мяса, чтобы накормить людей. Решили попробовать это растение в качестве корма для скота – борщевик очень быстро набирает зеленую массу. В 1960-е начали засеивать им экспериментальные поля.

Попытки эти быстро прекратили. Вообще-то коровы, поедая сочные стебли и листья, радовались и чувствовали себя прекрасно. Но молоко у них становилось горьковатым на вкус.

И уже только в наше время люди обратили внимание еще на одну неприятную особенность борщевика: он выделяет особые эфирные масла.

Даже если стоять рядом с борщевиком Сосновского - можно получить солнечный ожог. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Даже их пары, попав на кожу, делают ее «стеклянной», то есть проницаемой для ультрафиолетовых лучей, - объясняет биолог. - И часто бывает достаточно даже просто прогуляться рядом с зарослями борщевика Сосновского в знойный ясный летний день, чтобы получить чувствительные солнечные ожоги. Так что самый верный способ избежать каких-либо последствий после соприкосновения с борщевиком - укрыть участки тела одеждой от солнца или спрятаться в тени.

Метод и в самом деле работает - если вовремя принять меры. Но разве объяснишь это детворе, которая в дни школьных летних каникул ведет особенно активный образ жизни?

Вот и приводят мамы и бабушки малышей и подростков постарше в больницы с солнечными ожогами головы, шеи, рук. Или просто лечат их народными средствами – намазывают покрасневшие участки тела кефиром или сметаной.

Заросли борщевика могут выглядеть даже живописно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пригласили в гости, а он и рад

Почему же этот кавказский пришелец, которого так неосторожно в свое время пригласили к нам в гости с гор, таился до поры, и только годы спустя начал победное шествие по стране?

Виной всему запустение эпохи лихих 1990-х, когда на рубеже веков повсеместно забросили поля - даже вблизи населенных пунктов и вдоль дорог перестали их распахивать и засеивать.

И для сорняка настала райская жизнь. Он не смог бы соперничать с местными растениями в естественной среде. Но на земельных участках, которые, однажды освободив от дерна, забросили - опережает всех конкурентов. Упавшее семечко замоет дождем в почву. И на следующий год появится он, борщевик.

Он будет разрастаться и разрастаться, разбрасывая вокруг себя семена из корзинок, - до тех пор, пока здесь снова не нарастет слой плотного дерна. Разве что уничтожат заросли борщевика либо, перепахав поле, заменят другими культурами.

Что, собственно, сейчас и пытаются делать, выделяя для этого деньги из казны. Борются с «зеленым злом» двумя способами. Борщевик можно травить химикатами. Но еще проще его скашивать, только делать это нужно в июне или в начале июля - пока семена в корзинках не созрели.

Заброшенные поля быстро превратились в чащобы из борщевика. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как избавиться на даче?

Опытным дачникам известно: если хотите, чтобы одуванчики заполонили ваш дачный участок – скашивайте их почаще под корень, ведь эти многолетние растения в основном и распространяются корневыми отпрысками.

А вот борщевик не таков. Он - однолетний. И размножается главным образом семенами. Отсюда и простой способ борьбы с ним на дачах - скашивать, прежде чем он даст семена. Потому что зачем же в собственном огороде использовать ядовитую химию?

Браться за косу в этом сезоне нужно, не затягивая, – еще неделя-другая и корзиночки борщевика созреют. После того, как срезали сорняк, - унесите его подальше и сожгите: семена могут вызреть и у срезанного борщевика.

На следующий год нужно будет посмотреть, не отросло ли растение от корня. И при необходимости - пройтись триммером еще раз. Как правило, этого бывает достаточно.

КСТАТИ

Сообщить о зарослях борщевика и посмотреть ответ о принятых мерах жители Пермского края могут на портале «Управляем вместе», перейдя по следующей ссылке vmeste.permkrai.ru/messages/theme/341/

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