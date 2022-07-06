25 августа театр «У Моста» открывает свой юбилейный, 35 театральный сезон!

Древнирландская комедия «Ирландский герой- гордость Запада»

Театр «У Моста» любит Мартина МакДонаха, а кого любит сам МакДонах? Оказывается, ирландского драматурга начала XX века Джона Синга. И если вы не слышали это имя, то театр дает вам возможность самого лучшего знакомства – театрального! Спектакль «Ирландский герой – гордость Запада» – безусловно, лучшее завершение театрального сезона. Часы, проведённые в зрительном зале, наполняются тонким юмором, абсурдом и сатирой, а после и ты сам наполняешься искренней симпатией к Ирландии и еще большей любовью к «У Моста».

- 29, 30, 31 августа в 19:00

- 7, 8, 9 сентября в 19:00

- 24 сентября в 18:00

- 25 сентября в 14:00 и 18:00

Комедия «Лягушки в шампанском»

Мировая премьера! Театр «У Моста» в очередной раз открывает новую оригинальную пьесу! В центре сюжета жизнеутверждающая история, где есть, даже если не мистика, то настоящее волшебство. Уморительный в своей мрачности бывший актер-трагик подрабатывает таксистом, и однажды в его видавший виды «Мерседес» садится умопомрачительная красотка из Америки… Необыкновенная, почти безумная, история про бывшего артиста и шикарную американку закручивается так, что у зрителей захватывает дух, а временами просто «сносит крышу»!

16 сентября в 19:00

17 сентября в 18:00

18 сентября в 14:00 и 18:00

«Духи хранители»

В том духовном вакууме, в котором очутился человек, особенно в последние пару десятилетий, скоро совсем исчезнет разница между чёрным и белым, красивым и уродливым, духовно одарённым или духовно мерзким. И тогда придут те духи, которых мы приманили своей душевной ленью и бездумностью. И начнут уже управлять людьми во всей полноте своей бесовской власти. Чтобы не допустить этого, мы вместе со зрителями отправляемся в увлекательное, познавательное, загадочное и мистическое путешествие по сказам Бажова, где персонажи могут быть далеко не вымышленными, и за каждым из них стоит вполне реальная сущность из другого мира, которые становятся главными проводниками в обучении душ доброте, верности, честности и нестяжательности.

- 22 сентября в 19:00

- 23 сентября в 15:00 и 19:00

Фантасмагория «КАРАМАЗОВЫ»

Это именно Достоевский. Без всяких примесей. Достоевский, столь тревожно и тонко резонирующий с сегодняшним днём.

Театр продолжает диалог с автором о Боге и бессмертии души, о времени и месте человека в нём. О человеке, терзаемом сомнениями, раздираемом страстями, жаждущем любви, денег, власти, мечущемся от добра ко злу и от зла к добру. Человеке, ищущем свой путь, свою веру, своего Бога. Всё это оживает на сцене, превращаясь в сумасшедший водоворот. Спектакль как гипнотический сеанс. Зрителя постепенно втягивают в запутанный лабиринт чувств, а потом шквалом обрушивают на него жар неистовых страстей. Режиссеру удаётся передать смену настроения каждого из героев, когда, в одну секунду, мирная беседа может превратиться в ссору, а скандал внезапно остановиться и обратиться в сон.

- 5 и 6 сентября в 19:00

МАРТИН МАКДОНАХ

Ирландская комедия «Калека с Инишмана»

В 2010 году спектакль стал Лауреатом Национальной премии «ЗОЛОТАЯ МАСКА». Театру удалось воплотить странную, смешную и трогательную историю МакДонаха как истинно ирландскую, дерзко и весело сочинить своих героев так, как если бы пермские актёры сами пережили целиком всю историю Ирландии, как если бы они впитали её черезсумасшедшийриверданс и лирические ирландские баллады. Остров Инишман – одно из самых загадочных и священных мест в Ирландии. Неспешный мир странных и смешных чудиков-инишманцев буквально взрывается, когда на соседний остров приезжает съёмочная группа из Америки. Жителей острова посещают призрачные и опасные мечты о Голливуде, вслед за которыми хочется уплыть многим. Но получается это только у Калеки Билли…

- 10 сентября в 18:00

- 11 сентября в 14:00 и 18:00

Психологический коМикс «Безрукий из Спокэна»

Спектакль – Номинант Национальной премии «ЗОЛОТАЯ МАСКА»-2012. Действие происходит в современной Америке. Здесь стреляют, угрожают взрывом, кидаются отрезанными руками и все потому, что 27 лет назад Кармайкл из Спокэна при загадочных и невероятных обстоятельствах потерял руку, которую на протяжении всех этих лет он маниакально пытается вернуть.

Но комическая интрига усложняется еще и тем, что помощниками и противниками Безрукого в его бесконечном американском путешествии на короткий отрезок времени становятся афроамериканец, приторговывающий марихуаной, его белая подружка – безбашенная блондинка – и шизофренический портье.

Театр «У Моста» первым в России поставил сенсацию Бродвея – пьесу Мартина МакДонаха «Безрукий из Спокэна», которую автор представил публике после пятилетнего «театрального» молчания. Пьесу, которую с большим нетерпением ждали все: критики, журналисты, западные и российские театральные режиссеры. Пьесу, которая стала очередной загадкой для всех, кто пытается объяснить феномен МакДонаха. Пьесу, написав которую МакДонах совершил невероятное: он окончательно разрушил миф о себе как об исключительно ирландском драматурге и утвердил за собой право называться автором, обладающим невероятной способностью остро чувствовать природу любого национального характера.

- 14 и 15 сентября в 19:00

Грустная комедия «Красавица из Линэна»

Особая природа спектакля заключается в том, что почти гротесковая комедийность неожиданно срывается в эмоциональную бездну и неотвратимую трагическую развязку. Режиссер вместе с драматургом заставляют зрителя весь спектакль гомерически хохотать над чудачествами и абсурдностью героев, но в финале до слез шокируют энергией и силой катарсиса, скрытого в этой истории. На сцене — парадоксальное, гипнотическое соединение корриды и шахматной партии. В фокусе внимания — мать и дочь, бездонные пропасти их травмированных душ, их обиды и боль, их жажда и неспособность полюбить, понять друг друга… Их дикое отчаяние от вынужденного сосуществования рядом…

- 20 и 21 сентября в 19:00

УИЛЬЯМ ШЕКСПИР

Иллирийская комедия «Двенадцатая ночь»

Театр «У Моста» представляет комедию-мистификацию. Это игра с интригой и водоворотом загадок, которые разрешаются самым невероятным образом и в последний момент. Действие разворачивается в волшебной стране Иллирии. Напоминающий карточную Игру, где действующие лица не более чем карты в хитром раскладе, спектакль превращает зрителя в азартного игрока. Головокружительная смена обстоятельств, дуэли, обманы, подмены и, конечно, любовь, «приправлены» волшебной музыкой и завораживающей, темпераментной игрой актеров.

“Цвет моря, цвет надежды и мечты, волшебства и ясного неба. Именно такой увидели в театре «У Моста» колоритную комедию Шекспира. Тем более поражает контраст с предыдущими постановками Трилогии – «Гамлет» и «Ромео и Джульетта» – настолько она невесома…”, – Газета «Дело и Ко».

- 14 и 15 сентября в 19:00

Триллер «Макбет»

Спектакль Сергея Федотова полностью соответствует хронологии событий! Режиссёр ярый противник постмодернизма и никогда не осовременивает классику! На сцене Шотландия XI века. Исторические костюмы и грандиозная декорация полностью соответствуют эпохе! Судьба доблестного воина Макбета оказывается в руках тёмных сил. Три ведьмы предвещают, что именно ему суждено стать королём Шотландии. Теперь ничто не может остановить Макбета, ведь, согласно пророчеству, он неуязвим для простого смертного. Трагический исход вот-вот свершится. Наполненный отчаянной решимостью и жаждой власти, Макбет берёт исполнение пророчества в свои руки, разрушив мир в себе и порядок в мире… И льются реки крови! И погибают сотни невинных... В Макбета как будто бы вселяется сам Дьявол!...

- 29 сентября в 19:00

- 30 сентября в 15:00 и 19:00

Билеты: +7 (342) 237 52 55 или https://teatr-umosta.ru/afisha.html