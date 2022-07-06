Опасность венозной патологии и риск образования тромбов: где в Перми вылечить варикоз и не переплатить

Ношение неудобной обуви и каблуков - один из рисков заболеваемости

В России от варикозного расширения вен страдают около 60 процентов взрослого населения. Это одна из самых распространенных патологий сердечно-сосудистой системы в современном мире. Она проявляется в виде расширения поверхностных вен и недостаточности венозных клапанов, что приводит к нарушениям движения крови по сосудам.

Чаще всего болезнь напоминает о себе летом. Кто-то мучается с отеками и тяжестью в ногах, кого-то пугают вспухшие и пульсирующие вены, а кого-то преследуют судороги. Все это – признаки варикоза, который летом обостряется.

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Современной медицине известно множество факторов, повышающих риск заболевания. Это наследственность, вредные привычки, тяжелая работа, у женщин – беременность, избыточный вес, курение и алкоголь, малоподвижный образ жизни, ношение неудобной обуви и каблуков. В большей степени страдают люди, чьи профессии предполагают постоянное стояние на ногах, но и сидячая работа вредна — пережаты подколенные вены.

Чем же страшен запущенный варикоз? Варикоз — болезнь, которая всегда прогрессирует. Сейчас слегка проступили вены, а через десять лет будут огромные «гроздья». Болезнь может прогрессировать молниеносно и самое страшное — тромбы. Они образуются в больших «гроздьях», где скорость кровотока медленная. А летом риск этого гораздо выше: жара, обезвоживание, алкоголь замедляют кровоток. Тромб может оторваться и закупорить легочные сосуды, что приводит к летальному исходу.

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