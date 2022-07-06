За пермяками следят 600 камер, подключенных к системе распознавания лиц

До 2023 года в Пермском крае планируется установить более 2 тысяч камер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уличные камеры Пермской дирекции дорожного движения, автовокзалов, миграционных и многофункциональных центров подключили к единой интеллектуальной системе видеонаблюдения, а в ближайшее время подключат и к системе 112. Что это значит для пермяков и тех, кто пытается нарушить их покой и безопасность?

- Законопослушным пермякам это ничем не грозит, - объяснил «КП» полковник полиции в отставке Павел Фадеев. – А вот у преступников шанс попасть в поле зрения правоохранительных органов значительно повышается. Объединенные в единую сеть камеры – серьезное подспорье для тех, кто занимается розыском нарушителей.

Обычно прибывающие на место преступления следователи и оперативники начинают обходить близлежащую территорию в поисках установленных камер. Потом они изымают видеозапись и начинают искать подозреваемого. И это очень трудоемкая работа.

А сейчас вся информация с камер видеонаблюдения, установленных в городе, будет стекаться на единый сервер. И те, кому эта информация понадобится, смогут быстро ее получить.

- Благодаря системе видеонаблюдения у правоохранительных органов появится возможность оперативно реагировать на угрозы за счет информации, поступающей в режиме реального времени. Созданный комплекс позволит существенно повысить уровень безопасности в регионе, - подчеркнул глава Прикамья Дмитрий Махонин.

Как эта система будет работать?

- Оператор, приняв вызов от звонившего, одновременно получает геолокацию с места, откуда он был сделан, и, если в этом месте находится камера, он сможет получить четкое изображение произошедшего, - объясняет начальник отдела связи, развития систем оповещения АПК «Безопасный город» Александр Кашин.

Однако важно знать, что не все установленные в Пермском крае камеры будут подключены к системе распознавания лиц. Камеры для этого должны быть более мощными и с высоким уровнем разрешения. Плюс программное обеспечение для них дорогое.

Как в целом действует система распознавания лиц? Сначала в нее нужно загрузить данные о человеке, который объявлен в розыск. Когда одна из камер вычленит в потоке искомое лицо, она даст сигнал оператору, что в определенном месте в определенное время был зафиксирован нужный человек. С помощью этой информации отследить его потом и найти будет гораздо проще.

Сейчас в единой системе видеонаблюдения Пермского края работает свыше 600 устройств. А до 2023 года планируется установить более 2 тысяч камер. В их число также войдут те, что уже установлены на объектах Министерства здравоохранения, торгово-развлекательных комплексах, гостиницах, административных зданиях, общественных местах, школах, филиалах многофункциональных центров, вокзалах.

Также новые камеры установят вблизи объектов, приуроченных к 300-летию Перми. Уже сейчас устройства установили около здания Гимназии № 17, городской клинической поликлиники, зоопарка, на эспланаде и набережной, заводе им. Шпагина, краевой музыкальной школе и других объектах.