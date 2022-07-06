А-ля 90-е: конфликт руководителя пермского ТСЖ с жильцом перерос в покушение со стрельбой

В произошедшем разбираются полицейские. Фото: pixaby

«Микрорайон Юбилейный, случайное хулиганство или умышленное покушение на частную собственность? Мелкий конфликт руководства ТСЖ с одним из жильцов перерос в покушения со стрельбой - а-ля 90-е. В ночь на 2.07 неизвестные открыли огонь из стрелкового оружия по окнам квартиры председателя ТСЖ, а также по стеклам его автомобиля. Полиция не желала даже приезжать, ссылаясь на то, что участковый придет и все опишет, вместо поисков по горячим следам», - письмо с таким содержанием прислали на днях в нашу редакцию.

Мы связались с автором письма, им оказался сам председатель ТСЖ одного из домов по улице Холмогорской. В беседе с корреспондентом «Комсомолки» он рассказал, что предшествовало конфликту и кого в нем подозревает.

- Еще в далеких 90-х в подвальном помещении нашего дома были незаконно устроены кладовки, - говорит собеседник. - В декабре этого года так называемый владелец этих помещений - женщина преклонных лет - решила навести там порядок и раскидала по всему подвалу строительный мусор, горючие материалы и бытовые отходы, то есть все, что может привести к пожару, либо к антисанитарии. Вместе с соседями мы составили соответствующий акт и попросили женщину устранить беспорядок, на что услышали в свой адрес трехэтажный мат.

Прошло три месяца, мусор так и оставался разбросанным по подвалу, и председатель ТСЖ решил перейти к решительным действиям.

- Я понимал, что в любой момент могут прийти контролирующие органы и составить в отношении нас протокол о нарушении, - говорит собеседник. - В конце марта вместе с соседями мы вновь подошли к «владелице» подвала и сказали, что если до 1 апреля она не уберет мусор, мы лишим ее права занимать это помещение, на что снова услышали мат. Наступило первое число - ничего не изменилось, на следующий день я нанял бригаду, которая вывезла мусор. На входной двери поменяли замки, и я считал конфликт завершенным, но через несколько дней я узнал, что неугомонная пенсионерка написали на меня заявление о незаконном проникновении в помещение и краже каких-то ценных вещей. К счастью, полицейские во всем разобрались и на этом все вроде и закончилось, но не тут то было.

Ночью 2 июля председатель ТСЖ проснулся от хруста стекла. Мужчина списал услышанный звук на упавший в квартире предмет, следом послышался еще один хруст.

Окинув беглым взглядом комнату, я ничего не заметил и лег спать, - говорит председатель ТСЖ. - А утром, когда вышел на парковку, увидел пулевое отверстие в стекле машины, вспомнил, что ночью слышал хруст стекла в квартире и вернулся домой, где обнаружил два пулевых отверстия в оконном стекле на кухне и одно на балконе. Конечно, мои подозрения тут же пали на «владелицу» подвала.

Следы от пуль в окне на кухне. Фото предоставлено руководителем пермского ТСЖ

В этот же день председатель ТСЖ вызвал полицейских, а пока ждал, увидел, как «владелица» подвала проходит мимо его дома и пристально приглядывается к окнам. Мужчина вышел на улицу и начал разговор.

Следы от пули в окне на балконе. Фото предоставлено руководителем пермского ТСЖ

- Она ведь не глупая женщина, поэтому на мои вопросы отвечала в саркастической манере и не признавала свою причастность. В то же время на мой вопрос: «Ну что, вам легче от этого стало?» она ответила: «Да, легче! А что ты приобрел, когда с кладовкой сделал?». То есть косвенно она подтвердила, что это ее рук дело. Конечно, она уже пожилая и вряд-ли провернула все сама, думаю, привлекла к этому своих родственников или еще кого-то. Жаль, что полицейские сработали так не оперативно и пришли только вечером, а если бы во время выстрела в моей машине находились люди? В любом случае, очень надеюсь, что полицейские во всем разберутся.

Следы от пуль на автомобиле. Фото предоставлено руководителем пермского ТСЖ

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю корреспонденту Комсомолки сообщили, что 2 июля им поступило сообщение о повреждении автомобиля. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

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