Пермский край хотят превратить в Столицу кино

Один из фильмов, который снимают в Прикамье в этом году, - «Многотрудная жизнь Ивана Семенова - 2». Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

В Пермском крае ежегодно снимают примерно по шесть художественных фильмов. В 2022 году регион стал площадкой для съемок картин «Многотрудная жизнь Ивана Семенова - 2», «Она танцует», «Фрау», «Чувства Анны», «Нечужие», «По щучьему велению». А с будущего года планируется привлекать в Прикамье по десять съемочных групп. Об этом на заседании правительства края сообщила министр культуры Алла Платонова. Это позволит привлекать больше туристов в край и создавать новые рабочие места.

- В 2025-27 годах на Заводе Шпагина будет создан кинокластер с павильоном для съемок площадью в тысячу квадратных метров, - рассказала Алла Платонова. - Там же будут четыре студии для пост-продакшн.

То есть кинематографисты смогут организовывать съемки не только в красивых природных местах Прикамья, но и проводить павильонные съемки. И с 2028 года в регионе могут появиться художественные фильмы, снятые пермскими кинокомпаниями.

В Пермском филиале Высшей школы экономики с будущего года будут принимать студентов на обучение специальности «менеджмент кино».

Также в 2023 году планируется провести в Перми фестиваль детско-юношеского и семейного игрового кино. Он может стать регулярным – проходить раз в три года.

- Все это позволит Пермскому краю стать одной из Столиц кино, - считает губернатор Дмитрий Махонин.

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