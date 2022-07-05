Дороги в Прикамье лучше, чем в Свердловской области, но намного хуже, чем в Челябинской

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Агентство РИА-Новости составило рейтинг регионов России по качеству автомобильных дорог.

Автотрассы оценивали по двум параметрам. По тому, какой процент дорог, за которые отвечает регион и муниципалитеты, находятся в нормативном состоянии. А также – насколько их много. То есть сколько километров автотрасс в регионе построено на каждую тысячу квадратных километров площади региона.

По этим двум показателям Пермский край оказался на 24 месте из 85 регионов. На интерактивной карте квадратик с нашим регионом закрасили в благоприятный коричневый цвет. К примеру, в соседней Свердловской области цвет – более бледный, желтый. И это понятно: в Прикамье больше половины региональных и местных дорог приведены в нормативное состояние – 56,3 процента. А у свердловчан, которые заняли в рейтинге 42 место, - лишь 49,6 процента. Они даже уступают среднероссийскому показателю – 50,4.

Выше у нас и обеспеченность дорогами – 138,5 километра на тысячу квадратных километров. В Свердловской области – 129,2. Хотя и у нас, и у соседей плотность дорог все-таки больше, чем в среднем в такой обширной стране, как Россия, где на 1000 квадратных километров приходится лишь 64 километра дорог.

И нас, и свердловчан с большим отрывом опережает Челябинская область. Там почти все дороги в хорошем состоянии – 81,4 процента. И плотность их выше - 241,5 километра.

Челябинцев с их пятым местом в рейтинге обошли лишь Москва, Югра, Краснодарский край и Республика Ингушетия.

Хотя все-таки Пермский край находится на очень приличной позиции. Мы, например, опередили Ленинградскую, Самарскую, Волгоградскую области и многие другие регионы.

Очень досадно за наших соседей из Кировской области, занявших в рейтинге предпоследнюю строчку. В нормативном состоянии там лишь 22 процента дорог. Хуже только в Архангельской области, где лишь один километр автотрасс из каждых десяти находится в более или менее приличном состоянии.

Полностью рейтинг агентства РИА-Новости можно посмотреть по ссылке.

МНЕНИЕ ЭКСПРТА

Прикамье занимает первое место по количеству дорог

Итоги рейтинга РИА-Новости оценил в эфире Радио «Комсомольская правда» (Пермь, 96,6 FM) пермский экономист-урбанист Дмитрий Клещев:

- Это очень достойное место – 24-е. Тем более, с учетом того, что в наследство от советских времен нам достался феномен: не все знают, что мы занимаем первое место в стране по количеству дорог с твердым покрытием в населенных пунктах, в том числе и мелких. Так сложилось из-за высокого промышленного развития региона.

Теперь эти дороги находятся в зоне ответственности муниципальных образований, у многих из которых не самые большие бюджеты. Так что это заслуга и региональной, и муниципальных властей - испытывая значительную бюджетную нагрузку, мы имеем очень хороший уровень содержания дорог.

К примеру, в Свердловской области, также традиционно промышленно развитой, показатели по плотности дорог лишь немного уступают Пермскому краю. Но регион занял гораздо более скромное место как раз из-за недостаточного содержания дорог. Можно предположить, что в этом соседнем регионе именно муниципалитеты недорабатывают по приведению автотрасс в нормативное состояние.