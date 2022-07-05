Стал известен календарь матчей «Амкара» в сезоне 2022/23

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

Стал известен календарь матчей ФК «Амкар-Пермь» в грядущем футбольном сезоне 2022/23. Именами соперников нашей команды и датами матчей поделились в клубной пресс-службе.

Так, сезон «Амкара» в группе №4 Второй лиги начнется 24 июля в Сибири. Соперник – один из лидеров группы в прошлом сезоне и прямой конкурент пермяков за повышение в Первую лигу в сезоне нынешнем – ФК «Тюмень».

Первый домашний матч в рамках Второй лиги красно-черные сыграют 30 июля. Соперник – новичок лиги и группы – ФК «Химик-Август» из ПГТ Вурнары, Чувашия.

Закончится сезон 29 апреля 2023 года домашней игрой с «Тюменью». На зимнюю паузу пермяки уйдут 12 ноября после игры с «Уралом-2». В общей сумме наш клуб сыграет в группе №4 Второй лиги 22 игры против 11 соперников. С каждой из команд красно-черные проведут домашнюю и гостевую встречу.

1 тур, 24 июля

Тюмень - Амкар-Пермь

2 тур, 30 июля

Амкар-Пермь - Химик-Август

3 тур, 7 августа

Динамо-Барнаул - Амкар-Пермь

4 тур, 14 августа

Иртыш - Амкар-Пермь

5 тур, 21 августа

Амкар-Пермь - Торпедо-Миасс

6 тур, 27 августа

Урал-2 - Амкар-Пермь

7 тур, 3 сентября

Амкар-Пермь - Оренбург-2

8 тур, 10 сентября

Челябинск - Амкар-Пермь

9 тур, 18 сентября

Зенит-Ижевск - Амкар-Пермь

10 тур, 25 сентября

Амкар-Пермь - Новосибирск

11 тур, 2 октября

Носта - Амкар-Пермь

12 тур, 9 октября

Амкар-Пермь - Носта

13 тур, 16 октября

Новосибирск - Амкар-Пермь

14 тур, 23 октября

Амкар-Пермь - Зенит-Ижевск

15 тур, 30 октября

Амкар-Пермь - Челябинск

16 тур, 6 ноября

Оренбург-2 - Амкар-Пермь

17 тур, 12 ноября

Амкар-Пермь - Урал-2

18 тур, 2 апреля 2023 года

Торпедо-Миасс - Амкар-Пермь

19 тур, 9 апреля

Амкар-Пермь - Иртыш

20 тур, 16 апреля

Амкар-Пермь - Динамо-Барнаул

21 тур, 23 апреля

Химик-Август - Амкар-Пермь

22 тур, 29 апреля

Амкар-Пермь - Тюмень

Отметим и изменения в составе группы по сравнению с прошлым сезоном. Так, «Амкар» больше не будет играть в этом сезоне с ульяновской «Волгой» в рамках второй лиги – клуб повысился в Первую лигу по итогам сезона-2021/22.

Покинули состав лиги «Спартак» из Туймазов и прекратившая существование пермская «Звезда». Не будет среди участников группы и футбольного клуба «Лада-Тольятти».

Однако не обошлось и без новичков – состав группы пополнил «Химик-Август» из маленького чувашского ПГТ Вурнары.

Состав группы №4 на сезон 2022/23:

- ФК «Амкар-Пермь»;

- ФК «Динамо-Барнаул»;

- ФК «Зенит-Ижевск»;

- ФК «Иртыш» (Омск);

- ФК «Новосибирск»;

- ФК «Носта» (Новотроицк);

- ФК «Оренбург-2»;

- ФК «Торпедо-Миасс»;

- ФК «Тюмень»;

- ФК «Урал-2» (Екатеринбург);

- ФК «Химик-Август» (Вурнары);

- ФК «Челябинск».

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