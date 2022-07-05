Стал известен календарь матчей «Амкара» в сезоне 2022/23

Фото: ФК "Амкар-Пермь"
Стал известен календарь матчей ФК «Амкар-Пермь» в грядущем футбольном сезоне 2022/23. Именами соперников нашей команды и датами матчей поделились в клубной пресс-службе.
Так, сезон «Амкара» в группе №4 Второй лиги начнется 24 июля в Сибири. Соперник – один из лидеров группы в прошлом сезоне и прямой конкурент пермяков за повышение в Первую лигу в сезоне нынешнем – ФК «Тюмень».
Первый домашний матч в рамках Второй лиги красно-черные сыграют 30 июля. Соперник – новичок лиги и группы – ФК «Химик-Август» из ПГТ Вурнары, Чувашия.
Закончится сезон 29 апреля 2023 года домашней игрой с «Тюменью». На зимнюю паузу пермяки уйдут 12 ноября после игры с «Уралом-2». В общей сумме наш клуб сыграет в группе №4 Второй лиги 22 игры против 11 соперников. С каждой из команд красно-черные проведут домашнюю и гостевую встречу.
1 тур, 24 июля
Тюмень - Амкар-Пермь
2 тур, 30 июля
Амкар-Пермь - Химик-Август
3 тур, 7 августа
Динамо-Барнаул - Амкар-Пермь
4 тур, 14 августа
Иртыш - Амкар-Пермь
5 тур, 21 августа
Амкар-Пермь - Торпедо-Миасс
6 тур, 27 августа
Урал-2 - Амкар-Пермь
7 тур, 3 сентября
Амкар-Пермь - Оренбург-2
8 тур, 10 сентября
Челябинск - Амкар-Пермь
9 тур, 18 сентября
Зенит-Ижевск - Амкар-Пермь
10 тур, 25 сентября
Амкар-Пермь - Новосибирск
11 тур, 2 октября
Носта - Амкар-Пермь
12 тур, 9 октября
Амкар-Пермь - Носта
13 тур, 16 октября
Новосибирск - Амкар-Пермь
14 тур, 23 октября
Амкар-Пермь - Зенит-Ижевск
15 тур, 30 октября
Амкар-Пермь - Челябинск
16 тур, 6 ноября
Оренбург-2 - Амкар-Пермь
17 тур, 12 ноября
Амкар-Пермь - Урал-2
18 тур, 2 апреля 2023 года
Торпедо-Миасс - Амкар-Пермь
19 тур, 9 апреля
Амкар-Пермь - Иртыш
20 тур, 16 апреля
Амкар-Пермь - Динамо-Барнаул
21 тур, 23 апреля
Химик-Август - Амкар-Пермь
22 тур, 29 апреля
Амкар-Пермь - Тюмень
Отметим и изменения в составе группы по сравнению с прошлым сезоном. Так, «Амкар» больше не будет играть в этом сезоне с ульяновской «Волгой» в рамках второй лиги – клуб повысился в Первую лигу по итогам сезона-2021/22.
Покинули состав лиги «Спартак» из Туймазов и прекратившая существование пермская «Звезда». Не будет среди участников группы и футбольного клуба «Лада-Тольятти».
Однако не обошлось и без новичков – состав группы пополнил «Химик-Август» из маленького чувашского ПГТ Вурнары.
Состав группы №4 на сезон 2022/23:
- ФК «Амкар-Пермь»;
- ФК «Динамо-Барнаул»;
- ФК «Зенит-Ижевск»;
- ФК «Иртыш» (Омск);
- ФК «Новосибирск»;
- ФК «Носта» (Новотроицк);
- ФК «Оренбург-2»;
- ФК «Торпедо-Миасс»;
- ФК «Тюмень»;
- ФК «Урал-2» (Екатеринбург);
- ФК «Химик-Август» (Вурнары);
- ФК «Челябинск».
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