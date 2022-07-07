«СтройПанельКомплект» приглашает специалистов и рабочих в свою команду

«СтройПанельКомплект» – предприятие полного цикла, которое работает на рынке Пермского края 60 лет. Компания производит строительные материалы и возводит жилые комплексы. СПК входит в тройку лидеров Пермского края по объемам ввода жилья. Коллектив компании составляет порядка 800 человек.

Предприятие открыто для специалистов, рабочих, выпускников профильных учебных заведений. Компания предоставляет возможности профессионального и карьерного роста и получения уникального опыта.

Для сотрудников предприятия созданы работающие программы поддержки, в сфере медицинского облуживания, детского оздоровительного отдыха, материальной помощи.

Мы предлагаем

- Конкурентную оплату труда

- Медосмотр за счет предприятия

- Полный социальный пакет

- Бесплатное питание

- Возможность карьерного роста

- График 5/2 8-часовой рабочий день

- Проекты в разных районах города

- Интересные и масштабные проекты

- Стабильные объемы работ

- Программы обучения

- Корпоративные программы поощрения

Все вакансии представлены на сайте zavod-spk.ru в разделе «Вакансии». Собственное производство, разнообразие технологий строительства, комплексные проекты застройки – здесь каждый сможет найти направление деятельности, которое наиболее точно отвечает сфере ваших профессиональных навыков и интересов.

Мы будем рады видеть вас в команде «СтройПанельКомплект» и предложить широкие возможности для вашей профессиональное реализации!