«СтройПанельКомплект» приглашает специалистов и рабочих в свою команду

«СтройПанельКомплект» – предприятие полного цикла, которое работает на рынке Пермского края 60 лет. Компания производит строительные материалы и возводит жилые комплексы. СПК входит в тройку лидеров Пермского края по объемам ввода жилья. Коллектив компании составляет порядка 800 человек.
Предприятие открыто для специалистов, рабочих, выпускников профильных учебных заведений. Компания предоставляет возможности профессионального и карьерного роста и получения уникального опыта.
Для сотрудников предприятия созданы работающие программы поддержки, в сфере медицинского облуживания, детского оздоровительного отдыха, материальной помощи.
- Конкурентную оплату труда
- Медосмотр за счет предприятия
- Полный социальный пакет
- Бесплатное питание
- Возможность карьерного роста
- График 5/2 8-часовой рабочий день
- Проекты в разных районах города
- Интересные и масштабные проекты
- Стабильные объемы работ
- Программы обучения
- Корпоративные программы поощрения
Все вакансии представлены на сайте zavod-spk.ru в разделе «Вакансии». Собственное производство, разнообразие технологий строительства, комплексные проекты застройки – здесь каждый сможет найти направление деятельности, которое наиболее точно отвечает сфере ваших профессиональных навыков и интересов.
Мы будем рады видеть вас в команде «СтройПанельКомплект» и предложить широкие возможности для вашей профессиональное реализации!