В Прикамье воздухоплаватели исполнили «Танец слонов» на воздушных шарах

.
Фото: Евгений МАЛЫШЕВ
В воскресный июльский вечер тысячи зрителей собрались на стадионе старинного ярмарочного купеческого города Кунгур. Все с нетерпением ждут удивительного «Танца слонов» - уникального шоу воздушных шаров, которое по традиции становится финальным аккордом ежегодного фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка».
Финал "Небесной ярмарки" стал настоящим праздником.
Фото: Евгений МАЛЫШЕВ
В вечерней мгле десятки разноцветных освещенных изнутри аэростатов замерли на поле, словно слоновьих размеров лампочки гигантской гирлянды. Межу ними кружатся пары в бальных танцах, с треском проносятся мотобайки.
И вот, наконец, слоны-аэростаты взмывают вверх. Пилоты регулируют мощность тепловых струй газовых горелок, и светящиеся шары начинают танцевать – то поднимаются, то опускаются в такт музыке.
Слоны - на старт!
Фото: Евгений МАЛЫШЕВ
Зрители невольно начинают аплодировать. А когда над танцующими воздушными шарами разрываются вспышки фейерверка, возгласы восторга прокатываются по зрительским рядам.
Фестиваль «Небесная ярмарка» проводится в Кунгуре в 20 раз. В этом году на него съехались 20 тысяч зрителей посмотреть на мастерство пилотов 20 аэростатов из Кунгура, Нижнего Новгорода, Калуги, Тюмени, Уссурийска, Екатеринбурга, Костромы, Великого Новгорода, Челябинска, Каменск-Уральска и Великих Лук.
Шоу начинается.
Фото: Евгений МАЛЫШЕВ
Также на церемонии закрытия подвели итоги состязаний по спортивным полетам в рамках чемпионата Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту. Победительницей стала девушка-пилот Наталия Иванова из Кунгура. Второе место занял Максим Валуев из Великих Лук, а третье — еще один кунгуряк Илья Вертипрахов.