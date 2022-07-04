В Прикамье воздухоплаватели исполнили «Танец слонов» на воздушных шарах

. Фото: Евгений МАЛЫШЕВ

В воскресный июльский вечер тысячи зрителей собрались на стадионе старинного ярмарочного купеческого города Кунгур. Все с нетерпением ждут удивительного «Танца слонов» - уникального шоу воздушных шаров, которое по традиции становится финальным аккордом ежегодного фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка».

Финал "Небесной ярмарки" стал настоящим праздником. Фото: Евгений МАЛЫШЕВ

В вечерней мгле десятки разноцветных освещенных изнутри аэростатов замерли на поле, словно слоновьих размеров лампочки гигантской гирлянды. Межу ними кружатся пары в бальных танцах, с треском проносятся мотобайки.

И вот, наконец, слоны-аэростаты взмывают вверх. Пилоты регулируют мощность тепловых струй газовых горелок, и светящиеся шары начинают танцевать – то поднимаются, то опускаются в такт музыке.

Слоны - на старт! Фото: Евгений МАЛЫШЕВ

Зрители невольно начинают аплодировать. А когда над танцующими воздушными шарами разрываются вспышки фейерверка, возгласы восторга прокатываются по зрительским рядам.

Фестиваль «Небесная ярмарка» проводится в Кунгуре в 20 раз. В этом году на него съехались 20 тысяч зрителей посмотреть на мастерство пилотов 20 аэростатов из Кунгура, Нижнего Новгорода, Калуги, Тюмени, Уссурийска, Екатеринбурга, Костромы, Великого Новгорода, Челябинска, Каменск-Уральска и Великих Лук.

Шоу начинается. Фото: Евгений МАЛЫШЕВ

Также на церемонии закрытия подвели итоги состязаний по спортивным полетам в рамках чемпионата Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту. Победительницей стала девушка-пилот Наталия Иванова из Кунгура. Второе место занял Максим Валуев из Великих Лук, а третье — еще один кунгуряк Илья Вертипрахов.