Кольцевые гонки, фристайл и полет над водой: В Перми проходит этап Кубка России по аквабайку

В Перми проходит соревонвания по аквабайку. Фото: Анна Маркова

На главном пляже Перми сегодня настоящий водный праздник. Он виден уже с Коммунального моста, на подъезде к городскому пляжу. По водной глади Камы рассекают десятки аквабайков. Они нарезают круги на воде и поднимают брызги высоко вверх, пытаясь быстрее пройти виражи.

2 июля, здесь стартовал первый этап Кубка России по аквабайку. В Пермь приехали участники из разных городов страны, в соревнованиях также принимают участие дети.

- Фото: Анна Маркова

В 10 утра начались пробные заезды, а соревнования водных байкеров продлятся весь день. Если вы остались в городе, приезжайте на пляж, сегодня там будет зрелищно. Гости мероприятия увидят кольцевые гонки, фристайл, полет над водой на водяных струях.

Погода сегодня в Перми отличная, кроме просмотра соревнований, можно позагорать. А еще, здесь состоятся фитнес-классы, йога, показательные выступления спортивных федераций.

Одновременно на пляже будет проходить танцевальный турнир - летний кубок Евразии по Caribbean mix. Это направление включает в себя сальсу, бачату, кизомбу, меренгу, ламбаду, мамбо.

- Фото: Анна Маркова

На пляже дежурят спасатели и полиция, место соревнований огорожено, посмотреть на них можно будет чуть издалека. Кроме этого, на пляже выступят лучшие кавер группы и пройдет конкурс «Мисс Бикини 2022».

Адрес: Пермь, на улице Камская 2-я, 31. Вход бесплатный.

Подробное расписание соревнований можно посмотреть здесь. А пока посмотрите фото, которые мы сделали с пробных заездов.

- Фото: Анна Маркова

- Фото: Анна Маркова

- Фото: Анна Маркова

- Фото: Анна Маркова

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Читать также

К нам идет настоящее лето: синоптики рассказали, каким будет июль 2022 в Пермском крае

Во второй пятидневке месяца столбики термометров могут перешагнуть 30 градусов (Подробнее...)