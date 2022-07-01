За 10 лет СберНПФ выплатил по накопительной пенсии более 1 миллиарда рублей жителям Нижегородской области, Пермского края и Татарстана

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Сегодня 76% нижегородцев, 74% пермяков и 63% казанцев осведомлены о своих возможностях управления пенсионными накоплениями, выяснил СберНПФ, опросив 13 тыс. жителей из российских городов с населением более 500 тыс. человек. Опрос проводился к 10-летию со дня осуществления первых выплат в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) и показал, что большинство клиентов, направивших свои пенсионные накопления в СберНПФ, довольны качеством обслуживания.

Система ОПС, которая формирует будущую пенсию россиян, складывается из двух частей — страховой и накопительной пенсий. В накопительной части ровно 10 лет назад, 1 июля 2012 года в силу вступили законодательные нормы, которые позволили россиянам получать пенсионные выплаты в рамках ОПС: единовременную выплату, накопительную пенсию или срочную пенсионную выплату. До этого выплаты получали только правопреемники.

За эти 10 лет клиентами СберНПФ в рамках ОПС стали 8,7 млн россиян. Это один из самых высоких показателей на рынке НПФ.

За этот период фондом было выплачено:

— 366 млн. рублей по единовременной выплате жителям Нижегородской области, жителям Пермского края - 447 млн. рублей; а жителям Татарстана – 295 млн. рублей;

— 8,8 млн. рублей по накопительной пенсии (выплачивается пожизненно и ежемесячно) - жителям Нижегородской области, жителям Пермского края - 14 млн. рублей; а жителям Татарстана – 5,6 млн. рублей.

— 6,8 млн рублей по срочной выплате (может быть назначена по заявлению застрахованного лица с указанием определённого срока, в течение которого он желает получать средства, однако срок выплаты не может быть меньше 120 месяцев) - жителям Нижегородской области, жителям Пермского края -10,5 млн. рублей, а жителям Татарстана – 5,5 млн. рублей.

По договорам обязательного пенсионного страхования выплаты получили почти 10 тыс. жителей Нижегородской области, 8 тыс. жителей – Пермского края и 6,5 тыс. жителей Татарстана.

НПФ Сбербанка активно внедряет цифровые сервисы для клиентов. Так, ещё пять лет назад на сайте фонда появилась возможность оформить заявление на получение выплат по ОПС дистанционно — услугой уже воспользовалось 11 тыс. россиян. А в начале 2022 года заработала опция, позволившая правопреемникам подавать заявление на оформление выплат онлайн на сайте СберНПФ (подано 1,5 тыс. заявлений).

Кроме того, клиенты фонда могут дистанционно оформить заявление на актуализацию своих персональных данных, заказать выписку с информацией по счёту или копию договора. 88% клиентов, которые в этом году оформили выписку по счёту, сделали это дистанционно. И 80% клиентов, заказавших копии договоров, получили их в электронном виде.

Виктор Поляков, операционный директор СберНПФ:

«Судя по нашим опросам и исследованиям, больше половины россиян знают о том, как управлять своими пенсионными накоплениями по ОПС. И мы видим, что с каждым годом число клиентов, которые перевели к нам свои пенсионные накопления и довольны обслуживанием, растёт — для нас это лучшая награда. Мы много работаем над тем, чтобы вся необходимая информация по ОПС была доступна и понятна нашим клиентам. В личном кабинете на сайте СберНПФ клиент может увидеть данные о своих накоплениях и их доходности. Более того, наш сервис в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе "Пенсии" показывает пользователям, которые не являются нашими клиентами, какая именно организация управляет их пенсионными накоплениями — Пенсионный фонд России или другой НПФ. Так мы стараемся повысить осведомлённость и финансовую грамотность россиян и внести свой вклад в развитие отрасли».

Спикер Волго-Вятского банка:

«Определенно интерес к теме пенсионных накоплений среди жителей нашего региона сохраняется. Высокий уровень осведомленности в вопросах управления этими накоплениями в рамках обязательного пенсионного страхования показывают опросы. Получить дополнительную информацию о своей пенсии помогает сервис в мобильном приложении СберБанк Онлайн – «Пенсионная витрина», его можно найти во вкладке «Пенсии». Сервис оперативно подгружает данные с портала государственных услуг РФ, и совершенно бесплатно информирует пользователя о его будущих выплатах по страховой пенсии, позволяет узнать сколько сформировано по накопительной пенсии средств»