В главной схватке турнира Ural FC в Перми Фабио Мальдонадо не устоял перед Кириллом Сидельниковым

Яркий и полный эмоций спортивный праздник прошел 1 июля на арене пермского УДС «Молот». Фото: Павел Шатров

Яркий и полный эмоций спортивный праздник прошел 1 июля на арене пермского УДС «Молот». Многочисленные зрители в течение нескольких часов были свидетелями 25 боев с участием известных бойцов из России, Бразилии, Турции, Ирана, Белоруссии, Грузии, Ирака, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Туркмении и Киргизии. Схватки проходили по правилам ММА (смешанные боевые искусства или Mixed martial arts) и К-1 (кикбоксинг) по любительским и профессиональным правилам.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Все лучшее - в Пермский край

О том, что первый турнир новой бойцовской лиги URAL Fighting Championship состоится в Перми, стало известно еще в декабре прошлого года, об этом ранее заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Глава региона тогда провел рабочую встречу с президентом Союза ММА России, советником генерального директора АО «ОХК «Уралхим» по спорту и молодежной политике Радмиром Габдуллиным. После ее завершения была достигнута договоренность о проведении в Перми в 2022 году крупного турнира среди профессиональных бойцов, приуроченного к 300-летию города.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Пермский край продолжает работать над реализацией крупных, амбициозных спортивных проектов. Это делается для того, чтобы наш регион мог претендовать на большие спортивные соревнования и стать центром притяжения любителей спорта со всей страны», – отмечает Дмитрий Махонин.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По словам Радмира Габдуллина, сегодня компании «Уралхим» и «Уралкалий» уделяют большое внимание развитию спорта и спортивных проектов в регионах своего присутствия, в особенности в Пермском крае.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Турнир Ural FC – это лишь начало. Мы планируем проводить подобные мероприятия несколько раз в год, привлекать все больше и больше людей, помогать спортсменам развиваться и выступать в международных соревнованиях, рассказывать о том, какой путь они проходят, двигаясь к победе и доказывая, что именно они лучшие из лучших», – делится планами генеральный директор Ural FC Радмир Габдуллин.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

URAL Fighting Championship – новая профессиональная лига единоборств, созданная в Перми. В номерных турнирах будут выступать как звезды ММА и кикбоксинга, так и молодые бойцы, которые получат шанс, пройдя через претендентские соревнования. Турниры будут проводиться не более пяти раз в год.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Визитная карточка края

В торжественном открытии дебютного открытия турнира Ural FC принял участие губернатор Пермского края. Он поблагодарил партнеров по его организации – компании «Уралхим» и «Уралкалий» за его подготовку.

«Спасибо всем за сегодняшний праздник. Спортивная жизнь в Прикамье и стране не смотря ни на что продолжается. Сегодня мы будем болеть по-пермски громко и шумно за всех бойцов, но особенно – за наших», - отметил Дмитрий Махонин.

В ответном приветствии генеральный директор Ural FC Радмир Габдуллин подчеркнул, что благодаря поддержке Дмитрия Махонина спорт в Прикамье выходит на совершенно новый уровень, а новый турнир должен стать визитной карточкой региона.

В ярком красочном шоу, предваряющем основную часть турнира турнира, приняли участи около 150 артистов. Главными действующими лицами стали Данила-мастер и Хозяйка Медной горы. Ведущим боев стал легендарный ринг-анонсер Александр Загорский, который феерично выехал к октагону на мотобайке.

Спорт сильных и мужественных людей в Прикамье уверенно развивается. Примером тому стало выступление в пермском турнире Ural FC сразу нескольких представителей боевых искусств из Пермского края. В рейтинговых боях по любительским правилам выступили - Джошгун Мансимов (весовая категория до 65,8 кг), Хадиятулло Саймутдинов (61,2), Санатулло Азизов (56,7), Денис Сафуанов (65,8); в предварительном карде – Денис Мишарин (72 кг), Григорий Мальцев (77,1), Азиз Мухтаров (61,2 кг), Виталий Боев (65,8 кг). В боях по правилам К-1 пермяки болели за Валерия Бизяева (90 кг) из Соликамска. Практически во всех прошедших поединках представители Пермского края одержали победы.

Звезды ММА и кикбоксинга

Самое интересное зрелище под сводами УДС «Молот» развернулось в вечерней части программы, когда за дело взялись маститые спортсмены. Основной кард Ural FC в Перми включал четыре боя. С особым нетерпением любители спорта ждали два из них. В первом по правилам К-1 встречались Сергей Пономарев из Соликамска и турок Сердар Йигит (85 кг). Сейчас Сергей является одним из сильнейших кикбоксеров России и мира, но на профессиональном ринге он пока провел всего девять боев.

В непростом и равном поединке все трое судьей отдали свое преимущество спортсмену из Соликамска. По словам победителя, бой получился очень напряженный.

Во второй схватке схлестнулись легендарный боец из Бразилии 42-летний Фабио Мальдонадо и его более молодой соперник, 33-летний Кирилл Сидельников из Старого Оскола (свыше 93 кг) – ученик прославленного Федора Емельяненко, участник команды Fedor Team. Кирилл – шестикратный чемпион мира по боевому самбо.

Фабио Мальдонадо у себя на родине получил прозвище «Железная деревенщина» (Caipira de Aco). Скорее всего, причиной тому стали его впечатляющие внешние данные с мощными пропорциям. Бразилец выступает на профессиональной арене с 2000 года, за это время он успел провести 42 боя в которых победил 24 раза, из них 19 - досрочно. Не каждый смог устоять под ударами его огромных стальных кулаков. В 2017 году в полутяжелом весе он завоевал титул чемпиона в турнире Fight Nights Global. Также он был обладателем чемпионского титула UBC Iberian-American.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Представляя турнир Ural FC в Перми Радмир Габдуллин отметил, для того чтобы доставить удовольствие российской ММА-публике, нужен кто-то вроде Фабио Мальдонадо.

«Я не вижу в «тяжах» никого, кто провел бы больше боёв с топовыми российскими и иностранными бойцами. Бой Мальдонадо – идеальный вариант для Кирилла Сидельникова с достаточно хорошим уровнем бокса и навыками боевого самбо. Думаю, он переведёт в партер и выиграет техническим нокаутом. Фабио при этом очень сильный соперник, обладает отличным ударом и кардио. Последнее будет для него ключом к победе», - высказал свое мнение о предстоящем бое Радмир Габдуллин.

В свою очередь Кирилл Сидельников отметил, что Мальдонадо – очень серьезный соперник, за его плечами огромное количество боев, а главное – опыт выступления в UFC, где он дрался с самыми лучшими бойцами. Свое согласие на бой Фабио Мальдонадо дал в конце мая этого года.

Перед схваткой Кирилл заявил, что хотел бы завершить ее ярким нокаутом и порадовать болельщиков. В итоге так и получилось. Фабио не справился со стремительным натиском соперником. Через 45 секунд после начала боя судьи остановили время, признав безоговорочную победу Кирилла Сидельникова.

Еще в двух поединках выступили: в весе до 65,8 кг – Диего Брандао (Бразилия) против Олега Личковаха (Россия), в весе 52,2 кг – Александра Митина (Россия) против Присциллы Питбуль (Бразилия). Победы одержали Диего и Александра.

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