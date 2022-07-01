Глава Перми Алексей Дёмкин совершил рабочий выезд в Кировский район

. Фото: Виталий КОКШАРОВ

К 300-летнему юбилею Перми будут отремонтированы не только центральные улицы города. В порядок приведут и объекты, находящиеся в отдаленных территориях. Ведь Пермь – это один большой город, и жители Водников, Закамска, Гайвы и Левшино должны пользоваться всеми благами комфортной городской среды.

«Кировский район сильно изменился»

Чтобы проверить, как обстоят дела с работами по благоустройству скверов, парков и дворов в Кировском районе, глава Перми Алексей Дёмкин вместе с депутатами гордумы совершил рабочий выезд в район, где провел инспекцию знаковых объектов, а также встретился с жителями и ответил на их вопросы. Это уже второй рабочий выезд мэра в новом формате. Для удобства людей помимо очной встречи был использован и формат видеосвязи, было организовано включение сразу с двух точек: из Водников и Закамска.

- Основная особенность Кировского района - удаленность от центра города, в связи с чем остро стоят вопросы транспортной доступности, - отметил Алексей Дёмкин в своем Telegram-канале. - Территория района насыщена городскими лесами, вытянута вдоль набережной реки Кама, что делает обустройство мест отдыха особенно актуальным. За последние годы Кировский район сильно изменился. Меняется и восприятие людей. Жители района традиционно говорили о том, что едут «в город», но сейчас, видя все преобразования, надеюсь, что они будут говорить «да, мы живем в одном большом городе Пермь».

Можно встречаться на скамейке у фонтана

Первым местом, где побывал Алексей Дёмкин, стал сквер им. Александра Невского. Его строительство началось в прошлом году по инициативе ТОС «Центральный» – в сквере была благоустроена зона для детских игр, установлены скамейки и урны, вазоны для цветников, высажена живая изгородь. Кроме того, в сквере появилась современная спортивная площадка.

В этом году в сквере высадят более 400 кустарников и деревьев, зону у фонтана украсят качели и скамейки. Все работы должны завершиться в июле.

Побывал глава Перми и на особо охраняемой природной территории «Сосновый бор» - очень популярном у жителей места отдыха рядом с парком «Счастье есть». Здесь были проведены большие работы по благоустройству: отремонтированы пешеходные дорожки, заменены скамейки и урны, появились велопарковки, новые опоры освещения, отремонтировано комплексное место отдыха «Сказы Большого леса», благоустроено место для кормления белок.

- В 2020 году здесь была сделана экологическая тропа «Здравствуй, Большой лес!». Есть планы по обустройству большой площадки внутри леса, в настоящий момент вместе с жителями решаем, какой она будет. Рассматривается вариант создания автогородка для детей, где они смогут изучать правила дорожного движения, -рассказал начальник городского управления по экологии и природопользованию Дмитрий Андреев.

Во время встречи с жителями района Алексей Дёмкин сообщил о планах по обновлению парка «Счастье есть». В свою очередь жители предложили обновить фонтан в сквере им. Александра Невского и включить в план на 2023-2025 год строительство нового остановочного пункта между существующими остановками «Церковь Святого Князя Владимира» и «Микрорайон Водники».

– Формат видеоконференции очень удобен. Он позволяет не собирать всех в одном месте, не нужно ехать в другую часть района, но благодаря техническим возможностям все мы видим и слышим друг друга. Руководству города, депутатам необходимо знать о проблемах и вопросах, возникающих у жителей. Услышав от жителей напрямую, что есть потребность в чем-либо, они уже будут думать, что делать, чтобы решить эту ситуацию, – отметила одна из участниц по окончании встречи.

ВАЖНО!

Алексей Дёмкин также проверил качество ремонта придомовых территорий в Кировском районе. В этом году на средства нацпроекта «Жилье и городская среда» проводится ремонт дворов по адресам: улица Маршала Рыбалко, 78а, 76, 78 и улица Шишкина, 14а. Здесь ведется ремонт дворовых проездов, тротуаров, обустройство парковок, установка скамеек и урн, освещение. Завершить работы планируется уже в июле. Всего в этом году в районе по разным программам будет отремонтировано 24 придомовых территории.