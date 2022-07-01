Возможности для молодежи от Сбера

Фото: Сбер

Закончились школьные экзамены и выпускные. Перед молодым поколением стоит непростой выбор собственного пути и развития. Многие семьи уже выбрали направление и ВУЗ. Другие – еще на распутье. Предлагаем сегодня разобраться в дополнительных образовательных возможностях и ресурсах от Сбера, которые предлагает молодому поколению крупнейшая компания страны.

Для тех, кто хочет построить собственный бизнес

Молодежные акселераторы Сбера

Школьники и студенты, участники молодёжных акселераторов SberZ и SberStudent, прошли обучение основам предпринимательства, объединились в команды и предложили 1100 оформленных идей для технологического бизнеса. Эксперты оценили заявки и отобрали 260 наиболее проработанных и перспективных из них. Команды, прошедшие во второй этап, получат персональных наставников и за десять недель создадут MVP своих проектов.

На первом этапе 55 тысяч молодых людей узнали, как сформировать и проверить гипотезы, как определить целевую аудиторию, оценить рынок и спланировать финансы, а затем предложили идеи для технологического бизнеса в различных индустриях: образовании, ретейле, спорте, медицине и т. д. Большинство из них предполагают использование AI, блокчейна, роботов и AR/VR-технологий.

Для участия во втором этапе выбрано 1300 молодых людей из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новосибирской, Томской, Удмуртии и других регионов. Из Пермского края во второй этап молодежных акселераторов прошли 6 участников программы. Они получат персональных наставников из числа опытных трекеров, вместе с ними создадут MVP и достигнут первых бизнес-результатов (продаж, предзаказов, договорённостей о пилотировании или создадут прототипы устройств). Те, кто разрабатывает продукты в области ИИ и социальных проектов, дополнительно получат профильные консультации от партнёров — Академии искусственного интеллекта для школьников и Российского общества «Знание».

Осенью лучшие стартапы будут представлены топ-менеджменту Сбера, ректорам топ-вузов, представителям крупнейших российских корпораций и инвесторам на демодне. Победители привлекут первые инвестиции, интегрируют свои решения в компании экосистемы Сбера, школьники получат дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в вузы, а представители студенческих команд — гранты от MoscowSeedFund.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«В рамках молодёжных акселераторов Сбера ребята получают не только опыт создания собственного проекта с нуля, но и работая над ним, учатся мягким навыкам: принимать решения в условиях неопределённости, взаимодействовать в команде и презентовать себя. Мы уверены, что, даже если кто-то из них решит не продолжать развитие проектов после завершения акселераторов и не захочет становиться предпринимателем, этот опыт поможет им в любой будущей профессии».

Для тех, кто хочет стать крутым программистом

«Школа 21»

«Школа 21» − бесплатная школа программирования от Сбера. Проект, который даёт возможность любому человеку, старше 18 лет, прошедшему отборочные испытания получить востребованную ИТ-профессию. В основе обучения лежит метод «равный равному», где участники поочередно выступают как в роли учителя, так и в роли ученика.

Для поступления необходимо зарегистрироваться на сайте 21-school.ru и успешно пройти отборочные испытания — две онлайн-игры и видеоинтервью. После этого откроется возможность записаться на ближайшую онлайн-встречу и пройти «бассейн».

«Бассейн» — это четырехнедельный интенсив по программированию, который участники проходят в очном режиме на кампусе. Сегодня «Школа 21» от Сбера работает в трёх городах страны – в Москве, Казани, Новосибирске. В кампусах учатся более 3500 участников. После него подводятся результаты и определяются прошедшие на основное обучение. Помимо навыков программирования на языке С, бассейн позволит участнику лучше узнать себя, познакомиться с интересными людьми всех возможных профессий из разных уголков страны, научиться побеждать и не сдаваться.

Для тех, кто инвестирует в будущее уже сегодня

Образовательный кредит от Сбера

Сбербанк предоставляет образовательный кредит с государственной поддержкой. Теперь оплачивать обучение в ВУЗе можно 15 лет и всего под 3% годовых. Такие условия дают больше свободы при выборе университета или направления, позволяя большему количеству абитуриентов получать желаемое высшее образование.

Программа «Кредит на образование с господдержкой» — это возможность для любого гражданина получить средства на обучение в российском вузе, имеющем лицензию и аккредитацию. Сбер сотрудничает с 633 вузами страны. Процентная ставка составляет 3%, остальные 15,26% – возмещает государство.

Среди студентов и абитуриентов российских ВУЗов набирает популярность образовательный кредит от Сбербанка. Если с января по апрель прошлого года жители девяти регионов присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка оформили 241 образовательный кредит на сумму более 50 млн рублей, то в начале 2022 года — 346 кредитов на 98 миллионов рублей. Таким образом, объемы выдачи образовательных кредитов по Волго-Вятскому банку Сбербанка выросли почти в 2 раза, а в количественном выражении – более чем на 40%. В целом за 2021 и четыре месяца текущего года Волго-Вятский Сбербанка выдал 1788 кредитов на общую сумму почти в 400 млн рублей. Наиболее активно пользуются кредитами для получения образования жители Татарстана, Нижегородской области и Пермского края. В числе самых популярных специальностей — юриспруденция, экономика, менеджмент, лечебное дело и лингвистика.

Примечательно, что условия кредитования позволяют оплатить обучение в любом лицензированном ВУЗе страны, на любую форму и направление обучения. Также его могут получить и действующие студенты для оплаты оставшейся части обучения, с сохранением условий.

Льготный период, равный сроку обучения и 9 месяцам после окончания университета, позволяет сократить расходы на погашение кредита до уровня карманных трат и найти рабочее место, без дополнительной финансовой нагрузки.

Для оформления образовательного кредита от Сбербанка потребуется лишь паспорт, заявление, договор с ВУЗом на платное обучение и квитанция на оплату от университета. Для студентов моложе 18 лет необходимо письменное согласие от одного из законных представителей и их паспорта.

Бесплатный образовательный курс «Карьера Будущего»

Программа состоит из двух основных блоков – видеолекции, на которых лидеры ключевых направлений Сбера и HR-профессионалы сервиса Работа.ру рассказывают о том, как начать успешную карьеру и об особенностях профессиональной реализации, а также электронные курсы от преподавателей СберУниверситета по таким направлениям, как:

- Цифровые навыки (основы Java программирования и разработки, большие данные, искусственный интеллект и робототехника и др.).

- Мягкие навыки (как интересно выступать публично, разработка CustomerJourneyMap,как быть крутым командным игроком и др.).

- Профессиональные навыки (рациональное принятие решений о финансировании, Unit-экономика, дизайн грамотность и др.

- Когнитивные навыки (креативность и инновации, основы поведенческой экономики и нейромаркетинга, критическое мышление и др.)