На площадке пермской приемной создан Центр объединения гражданских инициатив «Единые»

30 июня «Единая Россия» открыла Центры объединения гражданских инициатив «Единые» в 15 регионах страны, в их число вошел и Пермский край. Проект будет работать на базе общественных приемных председателя партии. В его рамках планируется проводить обучающие модули для руководителей и членов НКО с привлечением профильных специалистов, консультировать по подготовке заявок на гранты, оказывать методическую помощь, бухгалтерские и юридические консультации.

Открытие центров было проведено в онлайн-формате. Из Санкт-Петербурга участников приветствовала заместитель секретаря Генсовета партии Анна Кузнецова.

«Тестовая площадка нашего центра была создана в Ижевске. Тогда зародилась идея поддержки людей, которые приходят к нам в общественные приёмные, чтобы предложить свою помощь или идею. С началом спецоперации этот запрос стал особенно ярким. И тогда родилась концепция центра «Единые». Единые в том, чтобы объединить тех, кто хочет служить своей стране, кто хочет помогать друг другу. Поэтому мы создали площадку, где будут модераторы, специалисты, которые будут координировать различные направления, инициативы, работу НКО, связывать организации, которые работают в одном направлении», – подчеркнула она.

Как было отмечено на мероприятии, «Единая Россия» будет отслеживать наиболее успешные практики НКО на региональном и местном уровнях, которые впоследствии можно будет масштабировать на всю страну.

В открытии Центра на площадке Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае приняли участие руководители АНО «Спортивный клуб айкидо «Династия», Пермской краевой общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить», Регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» в Пермском крае, АНО «Клуб жизнелюбов», Пермской федерации северной ходьбы. У пермской приемной наработан большой опыт взаимодействия с социально-ориентированными организациями, сейчас эта работа будет усилена.

«В Прикамье очень развит некоммерческий сектор, общественные организации работают с разными категориями социально незащищённых групп населения, реализуя собственные успешные практики. Уверен, что ресурсный центр станет местом притяжения для НКО, чтобы решать те задачи, которые стоят на повестке сегодня», - говорит руководитель Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае Александр Бойченко.

По итогам мероприятия приемная в Пермском крае подписала первые соглашения с некоммерческими организациями, в ближайшее время будет составлен совместный план работы. Руководители НКО уже озвучили первые инициативы, которые можно решить на площадке Центра объединения гражданских инициатив «Единые».

«Совместно мы бы хотели решить вопрос систематизации работы волонтёров. Сейчас, в основном, они работают по отраслевому принципу – медицина, образование, «серебряное» волонтерство и т.д., но ведь из этих добровольцев можно найти желающих, которые хотят помогать детям-инвалидам, ведь волонтерством занимаются от души. И, во-вторых, на площадке «Единых» будем продвигать вопрос развития инклюзивного образования. Он системный и касается всех субъектов России. Сегодня наша модель инклюзивного образования в школе №47 является одной из лучших в стране, эта тема очень значима для родителей с особенными детьми. Между НКО не хватает и простого общения. Думаю, в рамках центра «Единые» будут и другие инициативы, создавая команду, мы сможем мотивировать и вдохновлять друг друга – это тоже важно», - сказала руководитель организации «Счастье жить» Анастасия Гилёва.

Центры открылись в республиках Татарстан и Удмуртия, Пермском, Ставропольском и Краснодарском краях, в Брянской, Рязанской, Воронежской, Челябинской, Ульяновской, Омской, Сахалинской и Пензенской областях, а также в Севастополе и Санкт-Петербурге. Присоединиться к проекту можно и зарегистрировавшись на сайте.