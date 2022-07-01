Происшествия, катастрофы, криминал, несчастные случаи, ДТП в Пермском крае 30 июня 2022

В сводку происшествий вошли 12 пожаров. Фото: архив "КП"

ПРОИСШЕСТВИЯ С ПОЖАРАМИ 30 ИЮНЯ 2022

По информации Главного управления МЧС России по Пермскому краю, в сводку происшествий вошли 12 пожаров на территориях, в том числе: 7 - Перми, Кунгурского, Большесосновского, Октябрьского и Пермского округов.

На пожарах погибших не обнаружено, травмировано два человека.

Основными причинами пожаров стали: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Горели: частные дома- в Орджоникидзевском районе Перми и Кунгурском округе; многоквартирные дома - в Мотовилихинском и Дзержинском районах Перми; баня - в Большесосновском округе; неэксплуатируемое строение - в Орджоникидзевском районе Перми; здание продуктового магазина - в Октябрьском округе; каркасное строение автомойки - в Пермском округе; мусор - в Дзержинском и Индустриальном районах Перми.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

КАТАСТРОФЫ И ДТП 30 ИЮНЯ 2022

По информации Главного управления МЧС России по Пермскому краю, в сводку происшествий вошли 8 случаев дорожно-транспортных происшествий: съезд транспортного средства в кювет - в Нытвенском, Осинском и Большесосновском округах; столкновений транспортных средств - в Кировском районе Перми и Кудымкарском округе; происшествия с участием пешеходов и транспортных средств - в Лысьвенском и Чайковском округах; наезд на препятствие - в Дзержинском районе Перми.

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ, КРИМИНАЛ 30 ИЮНЯ 2022

По информации Главного управления МЧС России по Пермскому краю, лесных пожаров на зарегистрировано, затопленных территорий нет.

На территории Пермского края зарегистрированы 18 туристических групп.

В микрорайоне Крохалева в квартире дома по улице Анвара Гатауллина произошла трагедия. По сообщению «КП-Пермь», в Перми 50-летний мужчина в очередной раз приревновал свою 44-летнюю сожительницу. Конфликт дошел до применения силы – мужчина начал жестоко избивать женщину при помощи ремня. Мать четырех детей скончалась.

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