Мальчишка бросился в огонь за любимым псом: в Пермском крае в доме многодетной семьи произошел страшный пожар

Семью приютили у себя соседи. Фото ЧП Пермский край/ВКонтакте

21 июня в деревне Елино Карагайского района стоял погожий солнечный день - ничего не предвещало беды. Мама троих детей Анна Малькова готовила обед на всю большую семью, ребятишки играли на компьютере, бабушка занималась рассадой в теплице возле дома, а глава семейства был на работе. Вдруг с улицы раздался крик: «Аня! Пожар, горим!»

Это кричала бабушка, которая увидела нарастающий огонь в дровянике в 15 метрах от дома. Сильный ветер и сухие дрова сделали свое дело и пламя моментально начало перекидываться с одной постройки на другую, а потом и на сам дом.

- Я тут же взяла в охапку детей и вывела их на улицу, - вспоминает Анна. - Когда вернулась к дому, он уже был в огне. Внутри была бабушка - собирала какие-то вещи и документы. Я вытолкала ее на улицу и вернулась в дом, думала, успею забрать кошек. Но огонь уже был повсюду, и я выбежала на улицу, а там возле вольера увидела лежащего без сознания сына. Он побежал спасать свою любимую собаку, которая оказалась в огненной ловушке, но надышался дымом и упал в обморок. К счастью, тут же прибежали соседи, умыли его водой и на машине увезли в больницу. Сейчас с ним все хорошо, а вот собаку спасти не удалось.

Огонь «съел» дом буквально за 15-20 минут. Когда на место приехал глава семьи, ему оставалось лишь наблюдать, как догорает его единственное жилье. Сейчас семью Мальковых приютили у себя соседи, они уехали на море и дом две недели пустует.

В левой части дома жила бабушка, в правой - дети, мать и отец. Фото ЧП Пермский край/ВКонтакте

Погорельцы обратились за помощью в местную администрацию, но ответа пока не последовало. Также материальную помощь пообещала выделить сельская соцзащита, но насколько она будет существенна, пока неизвестно. Неподалеку от сгоревшего дома Мальковых продается небольшой домик, где они смогли бы жить, но он стоит 450 тысяч рублей, а у семьи нет ни копейки.

Мальковы будут рады любой посильной помощи. Средства можно отправлять по номеру телефона 8-922-33-13-946 Мальков Евгений Сергеевич.

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