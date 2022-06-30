Происшествия, катастрофы, криминал, несчастные случаи, ДТП в Пермском крае 29 июня 2022

В сводку происшествий вошли 8 пожаров. Фото: МЧС Пермского края.

ПРОИСШЕСТВИЯ С ПОЖАРАМИ 29 ИЮНЯ 2022

По информации Главного управления МЧС России по Пермскому краю, в сводку происшествий вошли 8 пожаров на территориях: три – в Перми; по одному – в Гремячинском, Верещагинском, Чернушинском, Нытвенском городских округах, Бардымском муниципальном округе.

На пожарах погибших не обнаружено, к сожалению 1 человек получил травмы.

Основными причинами пожаров стали: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Горели: дачный дом - в Гремячинском городском округе; баня - в Нытвенском городском округе; складское сооружение - в Бардымском муниципальном округе; надворные постройки - в Верещагинском городском округе; мусор - в Орджоникидзевском районе Перми; тополиный пух - в Орджоникидзевском районе Перми; производственный объект - в Индустриальном районе Перми; жилой дом - в Чернушинском городском округе.

29 июня в 20:45 поступило сообщение о возгорании вагонов-цистерн по адресу: Пермь, ул. Промышленная. К месту возникновения пожара направлены силы и средства от МЧС России в количестве 30 человек личного состава и 10 единиц техники, в том числе от объектовой пожарной охраны: 17 человек личного состава и 7 единиц техники. При прибытии первого пожарно-спасательного подразделения Главного управления МЧС России по Пермскому краю наблюдалось открытое горение двух вагонов-цистерн. Пожар локализовали в 20:49, ликвидировали – в 21:25. Площадь пожара составила 70 кв. метров. В результате пожара погибших, пострадавших нет, эвакуация не проводилась, угроза окружающей среде отсутствует.

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ 29 ИЮНЯ 2022

В целях стабилизации обстановки с пожарами 29 июня 2022 года на территории Пермского края сотрудниками 200 профилактических групп МЧС в количестве 428 человек проведены мероприятия: по обходу мест проживания населения – 2 203 объектов, по инструктированию - 3 655 человек, по распространению памяток - 2 845 экземпляров.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

КАТАСТРОФЫ И ДТП 29 ИЮНЯ 2022

По информации Главного управления МЧС России по Пермскому краю, в сводку происшествий вошли 8 случаев дорожно-транспортных происшествий: съезд транспортного средства в кювет - в Кунгурском муниципальном округе; столкновение транспортных средств - в Индустриальном районе Перми; два случая столкновений транспортных средств - в Березниковском городском округе; происшествия с участием пешеходов и транспортных средств - в Дзержинском и Кировском районах Перми; происшествие с участием пешехода и транспортного средства - в Чайковском городском округе; столкновение транспортных средств - в Нытвенском городском округе.

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ, КРИМИНАЛ 29 ИЮНЯ 2022

По информации Главного управления МЧС России по Пермскому краю, лесных пожаров на зарегистрировано, затопленных территорий нет. Зарегистрировано одно происшествие на водном объекте в Ильинском округе.

На территории Пермского края зарегистрированы 24 туристические группы.

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