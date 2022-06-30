Синоптики рассказали, когда в Прикамье закончится прохлада и перестанут лить дожди

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Неужели даже в июле не увидим настоящего лета? – расстраиваются пермяки, поглядывая в окно и потеплее закутываясь на улицах в демисезонные куртки.

Метеорологи успокаивают: череда по-осеннему прохладных и дождливых дней вот-вот закончится.

Сколько можно их терпеть?

- Хорошей новостью для нас является то, что мы подходим к концу холодного аномального периода, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – Правда, выход из него на климатический июльский нормальный уровень будет не резким, а постепенным. После обеда в пятницу уже будет ощущаться, что становится теплее, и воздух во второй половине дня в Перми может прогреться до 20 градусов. И осадков при этом не ожидается.

В субботу еще немного потеплеет - на 2-3 градуса. Воздух прогреется до 22-23 градусов, при этом день также обещает быть ясным.

Правда, в воскресенье возможно поступление прохладной, но уже все-таки не студеной воздушной массы, и температура может вновь опуститься до 20-градусной отметки. Весьма вероятны в воскресный день и кратковременные дожди. Но они пройдут местами, и где-то их может не быть вовсе.

Ночь на понедельник будет еще прохладной, температура опустится ниже +10 градусов. Но днем наконец-то прекратится многодневный заток к нам то холодного, то прохладного воздуха, и столбик термометра снова поднимется до 20-22 градусов.

Более надежное и устойчивое потепление начнется со вторника. В этот день уже можно будет ждать 25-градусного июльского тепла. Следующая неделя пройдет при преобладании теплой июльской воздушной массы. Совсем без осадков дело не обойдется. Дожди с грозами возможны, но они пройдут далеко не везде - будут кратковременными и не обложными.

То есть можно говорить о том, что к середине следующей недели у нас установится адекватная июльская погода с вполне летними температурами до 25, а в перспективе и до 27 градусов.