В школах Прикамья внедрят «золотой стандарт» образования

Фото: пресс-служба Минпросвещения России

В России готовятся к переходу на единый стандарт обучения в общеобразовательных школах. Соответствующие поправки в закон «Об образовании» представила председатель Комитета Госдумы РФ по просвещению Ольга Казакова. В Министерстве просвещения РФ эти поправки поддержали.

Предполагается, что «золотой стандарт» облегчит жизнь учителям, школьникам и родителям. Для педагогов это означает снижение бюрократической нагрузки, работу с единой и понятно учебно-методической документацией. Для школьников — беспроблемный переход в другую школу в случае необходимости и получение качественного образования независимо от места проживания и социально-экономического статуса. Родителям станет легче контролировать качество образования ребенка.

При этом останется и простор для творчества: школы, работающие с инновационными методиками, смогут дополнять программы.

«Наша задача в том, чтобы создать равные условия во всех образовательных организациях. А это более 40 тысяч школ. Независимо от социально-экономического статуса семьи, места образовательной организации условия для воспитания, обучения и развития ребенка, содержание образования должно быть одинаковым, особенно в условиях нашего быстро меняющегося мира, когда семьи могут переезжать. Поступая в новую школу или детский сад, ребенок не должен испытывать дискомфорт и сложности при адаптации», — подчеркнул директор департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения РФ Максим Костенко.

Нововведения обеспечат единый подход к школьному образованию в России, сформируют четкие программы для всех школ страны. В первую очередь это отразится на учебниках: их содержание станет единым. Ответственность за это будет нести Минпросвещения РФ.

«Закон «Об образовании» описывает учебную программу как примерную, рекомендательную, а там, где нет обязательного, отсутствует конкретика. Мы должны оградить нашу систему от этого и выстроить четкую вертикаль процессов, которые происходят в школе. Преимущество отечественного образования – в фундаментальности, и мы не можем говорить, что фундамент будет крепким, если он состоит только из рекомендаций», — пояснила Ольга Казакова.

Министр образования Пермского края Раиса Кассина считает, что внедрение «золотого формата» систематизирует образовательное пространство и сделает обучение более содержательным.

«Острую необходимость в создании единого образовательного пространства мы особенно четко ощутили в период пандемии, когда учителя поначалу немного растерялись в море цифровой, на тот момент, информации. Сейчас, действительно, мы имеем несколько образовательных программ, разброс электронного контента. «Золотой стандарт» позволит все это систематизировать и сделает школьную программу и используемые учебники, и цифровые ресурсы максимально содержательными и выверенными», — пояснила министр.