Происшествия, катастрофы, криминал, несчастные случаи, ДТП в Пермском крае 28 июня 2022

В сводку происшествий вошли 11 пожаров. Фото: ГУ МЧС Пермского края.

ПРОИСШЕСТВИЯ С ПОЖАРАМИ 28 ИЮНЯ 2022

По информации Главного управления МЧС России по Пермскому краю, в сводку происшествий вошли 11 пожаров на территориях: по два – Перми и Краснокамского городского округа; по одному – Бардымского, Сукскнского, Соликамского, Чусовского и Очерского городских округов, Пермского муниципального округа.

На пожарах погибших и травмированных не обнаружено.

Основными причинами пожаров стали: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Горели: многоквартирные дома - в Краснокамском городском округе, Свердловском районе Перми и Пермском муниципальном округе; дощаное строение - в Очерском городском округе; дачный дом - в Краснокамском городском округе и Чусовском городском округе; не эксплуатируемое строение - в Соликамском городском округе; мусор в контейнере - в Индустриальном районе Перми.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

КАТАСТРОФЫ И ДТП 28 ИЮНЯ 2022

По информации Главного управления МЧС России по Пермскому краю, в сводку происшествий вошли 4 случаев дорожно-транспортных происшествий: столкновение транспортных средств - в Куединском муниципальном округе; падение пассажира в автобусе - в Индустриальном районе Перми; опрокидывание автомобиля - в Кировском районе Перми; наезд на пешехода - в Березниковском городском округе.

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ, КРИМИНАЛ 28 ИЮНЯ 2022

По информации Главного управления МЧС России по Пермскому краю, лесных пожаров на зарегистрировано, затопленных территорий нет. Зарегистрировано одно происшествие на водных объектах.

На территории Пермского края зарегистрированы 40 туристических групп.

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