Что изменится в Перми с 1 июля 2022 года: платные парковки, чистая вода, новые паспорта

Что изменится в Перми с 1 июля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми с 1 июля 2022 года жителей города ждет ряд изменений, которые коснутся их повседневной жизни – расширение границ платной парковки на региональном уровне, поступаемая в город питьевая вода станет чище, возрастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

С 1 июля 2022 года также вводится ряд важных изменений на федеральном уровне – новые сроки получения паспорта, порядок оформления инвалидности, обращение в поликлиники и многое другое.

ПЕРЕХОД НА ЧУСОВСКОЙ ВОДОЗАБОР В ПЕРМИ С 1 ИЮЛЯ 2022

В Перми к 1 июля 2022 года должен состояться полный останов Большекамского водозабора. должен состояться до 1 июля 2022 года. Водоснабжение будет поступать только с Чусовского водозабора.

РАСШИРЕНИЕ ЗОНЫ ПЛАТНОЙ ПАРКОВКИ В ПЕРМИ С 1 ИЮЛЯ 2022

В Перми с 1 июля 2022 года в зону платных парковок к уже имеющимся войдут участки улиц:

– Ул. Революции от улицы Николая Островского до бульвара Гагарина

– Ул. Орская от улицы Николая Островского до улицы Рабоче-Крестьянской

– Ул. Тихой от улицы Николая Островского до улицы Рабоче-Крестьянской

– Ул. Клименко от улицы Пушкина до улицы Екатерининской

– Ул. Пушкина от улицы Клименко до улицы Николая Островского

– Ул. Луначарского от улицы Клименко до улицы Николая Островского

– Ул. Достоевского от улицы Николая Островского до улицы Клименко

Размер платы за пользование парковочными местами составит 20 рублей в час.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ С 1 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

В России с 1 июля 2022 года начнет действие новый порядок оформления инвалидности. У гражданин появится возможность выбора – проходить экспертизу заочно или лично. Если выбрать заочную форму, то решение будет вынесено на основании медицинских документов – приходить лично или приносить документы не нужно. Все данные поступят в бюро МСЭ из медорганизации. Личное присутствие станет обязательным только в отдельных случаях – например, когда необходимо обследование с помощью специального оборудования. Если гражданин выбрал личное прохождение МСЭ, то через сервис электронной регистратуры он сможет выбрать дату и время прохождения процедуры.

СОКРАЩЕНИЕ СРОКА ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТА РФ С 1 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

В России с 1 июля 2022 года срок оформления паспорта РФ сократится до пяти рабочих дней с момента приема документов органом МВД от гражданина или МФЦ.

Начиная с июля в больницах можно будет предъявлять паспорт вместо медицинского страхового полиса, упрощается процедура регистрации по месту жительства и расширяется функционал Госуслуг.

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ С 1 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

Начало дачной амнистии перенесли с 1 сентября 1 июля 2022 года. Она будет действовать до 1 марта 2031 года. В течение этого времени гражданин имеет право поставить на кадастровый учет и зарегистрировать жилой или садовый дом, предоставив лишь технический план и документ на участок.

УПРОЩЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА С 1 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

Граждане смогут встать на учет по месту пребывания или жительства в любом регистрационном органе в пределах муниципального района, а в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе - в любом органе в пределах города.

ОБРАЩЕНИЕ В ПОЛИКЛИНИКУ С 1 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

При обращении в поликлинику с 1 июля 2022 года за медицинской помощью можно будет предъявить либо полис ОМС, либо документ, удостоверяющий личность.

ЗАЩИТА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ С 1 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

В России с 1 июля 2022 года в случае, если суд признает, что пенсионные накопления были незаконно переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, гражданам вернут изъятый при досрочном переходе инвестиционный доход.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА С 1 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

В России с 1 июля 2022 года впервые зарегистрированный малый бизнес и ИП смогут использовать новый экспериментальный налоговый режим – Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). Он продлится до 31 декабря 2027 года в Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан. Для тех, кто примет участие в нем, станет меньше отчетности, не нужно будет платить страховых взносы.

ПРАВО ДОЛЖНИКА НА СОХРАНЕНИЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА С 1 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

С 1 июля 2022 года заявление о сохранении прожиточного минимума от списания можно будет подать напрямую в кредитную организацию. Доходы в размере прожиточного минимума можно защитить, даже если взыскатель передал исполнительный документ в банк должника без привлечения судебных приставов.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ С 1 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

В России с 1июля 2022 года вступает в силу ряд положений закона о биологической безопасности: организации будут обязаны уведомлять профильный орган власти о реализуемых научных исследованиях.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ГИДОВ И ЭКСКУРСОВОДОВ С 1 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

С 1 июля 2022 года Экскурсоводами и гидами-переводчиками на туристских маршрутах смогут быть только граждане РФ. Требование о российском гражданстве не распространяется на инструкторов-проводников. Также вводится обязательная аттестация гидов, экскурсоводов и инструкторов-проводников. Аттестация должна проходить один раз в пять лет.

РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА ГОСУСЛУГ С 1 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

С 1 июля 2022 года инвалиды, имеющие транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законные представители смогут подать заявление о компенсации 50 % стоимости ОСАГО через портал Госуслуг. Подать заявление о предоставлении мер социальной поддержки через портал смогут члены семей погибших военнослужащих и сотрудников силовых органов. Речь идет о выплатах в связи с расходами на жилое помещение, взносы на капремонт, услуги ЖКХ и о пособиях на детей.

ПОЛУЧЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА С 1 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

С 1 июля 2022 года иностранные граждане и лица без гражданства - победители и финалисты общероссийских конкурсов платформы «Россия - страна возможностей» смогут получить вид на жительство в РФ в упрощенном порядке: без разрешения на временное проживание.

РОСТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ С 1 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

В России с 1 июля 2022 года вырастет заработная плата сотрудников организаций, которые назначают ставки в соответствии с уровнем минимальной оплаты труда (МРОТ). Изменения не затронут коэффициенты за работу в особых климатических условиях, надбавку за стаж и прочие дополнительные выплаты, поскольку они начисляются сверх МРОТ.

СНЯТИЕ КОВИДНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ С 1 ИЮЛЯ 2022

С 1 июля 2022 года Роспотребнадзор снял все ранее введённые из-за пандемии ограничения - обязательное ношение масок, запрет на проведение массовых мероприятий и запрет на работу общепита ночью.

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ПОТРЕБКРЕДИТА С 3 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

С 3 июля 2022 года полная стоимость потребкредита или займа в процентах годовых должна указываться с точностью до третьего знака после запятой. При составлении договора по вкладам банки должны указывать минимальную гарантированную ставку на первой странице договора.

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