Самые яркие моменты открытия фестиваля «Небесная ярмарка» в Пермском крае

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кунгуре прошло открытие фестиваля «Небесная ярмарка». На праздник воздухоплавания приехали пилоты из Уфы, Екатеринбурга, Калуги, Челябинска, Уссурийска, Великого Новгорода и других городов. Всего 16 участников, в том числе из Кунгура.

Тучи над городом то и дело грозили разразиться сильным дождем, но открытие праздника не было омрачено. Фестиваль начался со зрелищного концерта творческих коллективов. Затем на сцену пригласили влюбленную пару, для которой провели церемонию бракосочетания перед тысячами зрителей «Небесной ярмарки» и подарили им свадебное путешествие – полет на воздушном шаре. Кстати, среди зрителей тоже разыграли полет на аэростате, его выиграла девочка по имени Устинья из Кунгура.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Музыкальным подарком для участников фестиваля стала группа «Волга-Волга» из Казани. Они исполнили кавер-версии песни известных артистов.

Для приветствия на сцену пригласили пилотов аэростатов, а затем они приступили к установке воздушных шаров. На стадионе «Труд» развернули четыре шара, буквально за 10 минут они друг за другом поднялись в небо.

Другие участники остались на стадионе и показывали зрителям файер-шоу с помощью газовых горелок в корзинах аэростатов. Как только воздушные шары скрылись из виду, начался дождь, и праздник подошел к концу.

Смотрите наши фото-видео репортаже.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО