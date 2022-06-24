СБЕР ЕАПТЕКА доставила в Прикамье более 150 тысяч заказов

Фото предоставлено Сбером

СБЕР ЕАПТЕКА, один из лидеров e-pharm в России, подвела итоги первого года работы в Перми и Пермском крае.

Первый в регионе хабСБЕР ЕАПТЕКИ открылся марте 2021 годав Перми на ул. Мира, 115 б.В его ассортименте более 12 тысяч товаров для здоровья и красоты, а это более 30 категорий, включая жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, лекарства для респираторной и сердечно-сосудистой систем, витамины, косметика, парфюмерия и многое другое.

С момента запуска проекта жителирегионасделали в СБЕР ЕАПТЕКЕболее 150 тысяч заказов. Самыми популярными товарами сталипарацетамол, цитрамон, цефтриаксон, аквадетрим и другие популярные и массовые лекарства.

Сейчас в Перми открыто 7 отделений СБЕР ЕАПТЕКИна базе офисов Сбера, что,безусловно, повысило доступность лекарственных препаратов для жителей региона. В городе и Пермском крае действует более 700 партнёрских и собственных аптек в качестве пунктов самовывоза.

Жители Прикамья могут приобрести лекарства и товары на сайте или в приложении СБЕР ЕАПТЕКИ и получить их удобным для себя способом. Для безрецептурных лекарств доступна курьерская доставка, в том числе населенные пункты Пермского края, для рецептурных – доставка в пунктысамовывоза.

Анна Салеева, Управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Благодаря открытию пунктов СБЕР ЕАПТЕКИ в офисах Сбербанка у наших клиентов появилась возможность совмещать поход в банк с покупкой необходимых лекарственных препаратов и товаров для красоты и здоровья, что позволяет существенно экономить время. А с помощью других сервисовСбера сделать заказ в СБЕР ЕАПТЕКЕ становится еще удобнее. Так, например, войти в личный кабинет можно по Сбер ID, а оплатить заказ СБЕР ЕАПТЕКИ в приложении и на сайте бонусами СберСпасибо, получив до 99% скидки в обмен на бонусы, подписчики жеСберПрайм и СберПрайм+ могут заказывать лекарства с бесплатной доставкой.»

Елена Струева, начальник Управления по организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Пермского края:

«Министерство здравоохранения Пермского края выражает благодарность Сбербанку за расширение социальных направлений работы. Для Минздрава важно повысить качество и доступность лекарственной помощи в регионе. Открытие новых сервисов, в том числе онлайн-аптек с большим ассортиментом нужных лекарств, позволяет удовлетворить спрос жителей нашего региона. Если говорить в целом, то это ещё один шаг по цифровизацииздравоохранения Пермского края. Эта тема стала особенно актуальной в период пандемии и продолжает активно развиваться. Поэтому совместно со Сбером мы продолжаем внедрять передовые цифровые решения в сфере медицины»

Яна Шкурай, региональный директор СБЕР ЕАПТЕКА:

«СБЕР ЕАПТЕКА – сервис, который помогает людям заботиться о своем здоровье. Жители Пермского края всего лишь за первый год работы СБЕР ЕАПТЕКИ сделали уже более 150 тысяч заказов, и это только начало. Мы видим, как растет популярность нашего сервиса».