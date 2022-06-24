Дмитрий Чернышенко находится в рабочей поездке в регионах Приволжского федерального округа

Дмитрий Чернышенко. Фото: краевое правительство.

Заместитель председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа (ПФО) Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей поездки в регионы посетил Удмуртию, где осмотрел объекты спортивной инфраструктуры Ижевска, на которых регулярно занимаются около 3 тыс. жителей.

Совместно с полномочным представителем Президента России в ПФО Игорем Комаровым и главой Удмуртии Александром Бречаловым они осмотрели плавательный бассейн «Сила воды» и ледовую арену «Ижсталь». 50-метровый бассейн, открытый в 2021 году, является уникальным для Удмуртии объектом, который позволяет проводить тренировки по олимпийским стандартам. В ледовом дворце ежегодно проходило около 300 спортивных и культурно-массовых мероприятий. На льду занимались хоккеисты, фигуристы, керлингисты – более 650 человек. Регион в ближайшее время планирует приступить к его реконструкции.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил: «Есть ряд поручений президента РФ в сфере спорта, выполнение которых можно наглядно увидеть в регионе. Это достижение цели – до 2030 года не менее 70% россиян должны регулярно заниматься спортом, сохранение соревновательной активности наших атлетов. Владимир Путин также неоднократно обращал внимание на необходимость применения механизма государственно-частного партнерства при строительстве спортивных объектов. Исходя из поставленных задач, председателем Правительства Михаилом Мишустиным была утверждена стратинициатива «Бизнес-спринт». На ее реализацию в 2022 году Удмуртии выделено из федерального бюджета 130 млн руб. А во все регионы в этом году будет направлено около 5,3 млрд руб.».

По словам заместителя председателя Правительства, средства пойдут на создание 2 «умных» спортплощадок и модульного спортзала, которых в этом году будет построено всего 5 по стране.

«У региона накоплен положительный опыт строительства спортивных объектов в партнерстве с бизнесом. В частности, при поддержке инвесторов в прошлом году в городе был открыт современный плавательный бассейн, который мы посетили. Такой подход необходимо масштабировать и при реализации федпроекта «Бизнес-спринт». У нас также есть поручение президента РФ по проведению капремонта спортивных объектов в стране. В рамках его исполнения принято решение поддержать Удмуртию, поручив профильным министерствам проработать вопрос софинансирования из федбюджета реконструкции ледовой арены «Ижсталь», которую мы сегодня осмотрели. Субъект со своей стороны должен оперативно подготовить и предоставить всю необходимую документацию», – добавил вице-премьер.

«Развитие спортивной инфраструктуры и спорта высших достижений, расширение интереса к здоровому образу жизни – это приоритетные государственные задачи, поставленные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Чтобы добиваться побед, важно совершенствовать материальную базу и выстраивать эффективную систему подготовки юных и профессиональных спортсменов, а также для тех, кто ведет здоровый образ жизни. В ПФО в рамках федеральных программ создаются физкультурно-оздоровительных комплексы, крытые катки, плавательные бассейны, покрытия для футбольных полей. Объем средств федерального бюджета, привлеченный в указанных целях, составил около 2 млрд руб. Работа по введению новых объектов будет продолжена», – сказал Игорь Комаров.

Подчеркнем, для властей Пермского края развитие инфраструктуры для массовых занятий спортом является одной из приоритетных задач. В том числе регион также присоединился к реализации проекта «Бизнес-спринт», который предполагает создание в ближайшие восемь лет в городах и селах страны спортобъектов в шаговой доступности.

Так, в рамках проекта в Пермском крае будет возведено две «умные» площадки. Их особенность заключается в том, что на таких объектах обеспечивается доступ в интернет, чтобы каждый из посетителей мог, например, выстроить индивидуальную тренировку и следить за правильностью выполнения упражнений, либо дистанционно заниматься с тренером или смотреть видеоролики с упражнениями.

Первая «умная» площадка появится в столице региона у Школы бизнеса и предпринимательства по адресу ул. Инженерная, 5. Там будет уложено футбольное поле с искусственным газоном размером 30х60, а также универсальное покрытие для баскетбольной площадки. В комплект оборудования входят стойки для баскетбола и волейбола, футбольные ворота, 9 тренажеров для воркаута, уличный стол для настольного тенниса, зрительские трибуны на 100 мест. На это из федерального бюджета выделено 20 млн руб., еще 6 млн руб. предусмотрено в бюджете Пермского края. Со своей стороны, муниципалитет берет на себя обязательства по подготовке основания площадки. Место, где расположится второй спортивный объект, также будет определен путем конкурсного отбора, пояснили в Минспорта Прикамья.

Отметим, в рамках рабочей поездки в ПФО Дмитрий Чернышенко посетит Пермский край, где проведет заседание федерального оргкомитета по подготовке к проведению празднования 300-летия Перми и проинспектирует ход реализации ключевых проектов.