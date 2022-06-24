Сводка происшествий в Перми и Пермском крае 23 июня 2022

В сводку происшествий вошли 10 пожаров. Фото: архив "КП"

СВОДКА ПОЖАРОВ 23 ИЮНЯ 2022

По информации Главного управления МЧС России по Пермскому краю, в сводку происшествий вошли 10 пожаров на территориях: пять – в Перми; три - в Березниках; по одному - в Соликамском и Гремячинского городских округов.

Основными причинами пожаров стали: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Горели: многоквартирные жилые - в Березниках и Дзержинском районе Перми; отходы пиломатериала - в Соликамском городском округе; мусор - в Свердловском районе Перми и Березниках; дощаное строение - в Гремячинском городском округе; садовый дом – в Березниках; неэксплуатируемые строения - в Ленинском и Дзержинском районах Перми.

На пожарах имеется погибший, один человек получил травму.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

СВОДКА ДТП 23 ИЮНЯ 2022

По информации Главного управления МЧС России по Пермскому краю, в сводку происшествий вошли 7 случаев дорожно-транспортных происшествий: столкновение транспортных средств - в Губахинском муниципальном округе, в Пермском муниципальном округе, в Чусовском городском округе, в Карагайском муниципальном округе; съезд транспортного средства в кювет - в Свердловском районе Перми; происшествие с участием пешехода и транспортного средства - в Индустриальном районе Перми; возгорание транспортного средства во время движения - в Свердловском районе Перми.

СВОДКА ЧС и ЧП, ОПАСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 23 ИЮНЯ 2022

По информации Главного управления МЧС России по Пермскому краю, лесных пожаров на зарегистрировано, затопленных территорий нет.

Произошло одно происшествие на водных объектах.

На территории Пермского края зарегистрированы 36 туристических групп.

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