Когда в Перми пройдут Выпускные вечера и Бал выпускников 2022

Пермь готовится к Балу выпускников 2022. Фото: Павел Шатров

В 2022 году в Пермском крае завершают обучение в школах, техникумах и колледжах более 50 тысяч учащихся: 10 683 - ученики 11-х классов школ, 27 146 – ученики девятых классов, 12 615 – студенты учреждений среднего профессионального образования.

В 2022 году школы Перми заканчивают более 15 тысяч человек: около 10 тысяч девятиклассников и почти 5 тысяч выпускников 11-х классов.

Первый краевой Бал выпускников состоялся в Перми на площади у Театра-Театра в 2017 году.

КОГДА И ГДЕ ПРОЙДУТ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА В ПЕРМИ 2022

В Перми торжественные мероприятия по вручению аттестатов, выпускные вечера в школах города начались 15 июня и завершатся 15 июля 2022 года; в техникумах и колледжах – с 21 июня по 15 июля 2022 года.

Впервые за последние два года мероприятия будут проходить в очном формате на базах отдыха, в кафе и загородных комплексах, состоятся прогулки в парках. (12+)

КРАЕВОЙ БАЛ ВЫПУСКНИКОВ «БУДУЩЕЕ ЗДЕСЬ!» В ПЕРМИ 2022

Краевой бал выпускников «Будущее здесь!» состоится 24 июня 2022 года на набережной реки Камы в Перми. Главной площадкой праздника станет новый амфитеатр.

Его участниками станут 4 500 человек - выпускники 9-11-х классов, колледжей и техникумов, их родители, классные руководители, директора школ из 43 муниципальных образований Пермского края.

ПРОГРАММА КРАЕВОГО БАЛА ВЫПУСКНИКОВ «БУДУЩЕЕ ЗДЕСЬ!» В ПЕРМИ 2022

Основные мероприятия Краевого бала выпускников «Будущее здесь!» развернутся 24 июня 2022 года на набережной реки Камы с 16:30 до 19:30

В программу мероприятий войдут:

- Поздравление выпускников губернатором Пермского края

- Награждение победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников и мультистобалльников

- Концертные номера с участием пермских вокальных и танцевальных групп (SOGDEE, «Хеппи», «Фристайл», Chikken Gun и др.)

- Выступление молодежной группы Filatov&Karas

- Премьера гимна выпускников Пермского края

- Флэш-моб

БЕЗОПАСНОСТЬ КРАЕВОГО БАЛА ВЫПУСКНИКОВ «БУДУЩЕЕ ЗДЕСЬ!» В ПЕРМИ 2022

Во время проведения Краевого бала выпускников «Будущее здесь!» развернутся 24 июня 2022 года на набережной реки Камы будут обеспечены строгие меры безопасности:

- Ограждение и металлодетекторы в зоне проведения мероприятия на четырех входах

- Охрана общественного порядка сотрудниками МВД и 30 частными охранными предприятиями

- Дежурство сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам в акватории реки Камы

- Дежурство бригады скорой помощи

- Установка временных знаков дорожного движения, в зоне парковки 110 автобусов на улице Окулова от улицы Осинской до Комсомольского проспекта

- Патрулирование для обеспечения безопасности дорожного движения

- Сопровождение делегаций до места проведения мероприятия волонтерами

- Соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований

ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ВО ВРЕМЯ КРАЕВОГО БАЛА ВЫПУСКНИКОВ «БУДУЩЕЕ ЗДЕСЬ!» В ПЕРМИ 2022

24 июня 2022 года до 21:00 на улице Окулова на участке от улицы Осинской до Комсомольского проспекта будет временно ограничено движение транспорта, заезд возможен только для жителей прилегающих домов.

КУДА СХОДИТЬ, ЧТО ПОСМОТРЕТЬ ВЫПУСКНИКАМ ПЕРМИ 2022

В Санкт-Петербурге 24 июня в 22:00 (мск) на Дворцовой площади состоится Праздник выпускников «Алые паруса-2022». Прямая трансляция грандиозного шоу состоится на Пятом канале, его сайте и в официальных аккаунтах в социальных сетях Одноклассники и «ВКонтакте». (12+)

«Выпускной ВКонтакте» 24 июня в прямом эфире проведет крупнейший онлайн-праздник для школьников по всей стране. В прямом эфире выступят Джарахов, Zivert, Клава Кока, Ваня Дмитриенко, Тима Акимов, Люся Чеботина, ANNA ASTI и GAYAZOV$ BROTHER$. Начало в 18:30 (мск). (12+)

Городской Парк Горького 26 июня в 18:00 приглашает на «OPEN AIR Выпукник года» - яркий, зажигательный праздник в честь всех выпускников 2022 года. В парке организуют интерактивные и звёздные фотозоны, программу молодежной музыки от диджея, веселые конкурсы от супер-ведущего и подарки, выступление кавер-группы и многое другое! (12+)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Перми на набережной Камы состоится краевой бал выпускников

Он пройдет уже в эту пятницу, 24 июня (Подробнее...)

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru