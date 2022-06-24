В филиалах МФЦ скоро изменится порядок приема документов на оформление недвижимости

В Пермском краевом МФЦ напомнили жителям Пермского края, что с 29 июня изменится порядок приема документов на оформление недвижимости – в связи со вступлением в силу Федерального закона.

Изменения коснутся некоторых ограничений при подаче документов в бумажном виде, а также расширится перечень причин, по которым могут отказать в приеме документов.

Например, Росреестр перестанет принимать заявления о кадастровом учете и регистрации недвижимости по почте.

Но по-прежнему можно будет подать заявление на бумажном носителе в многофункциональном центре, сотрудники которого отсканируют и переведут документы в электронный вид. Скан-копии они отправят в Росреестр, а оригиналы документов будут хранить в филиале МФЦ до окончания регистрационных действий, после чего вернут заявителю.

При этом результат оказания услуги будет удостоверен только выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) - специальная регистрационная надпись Росреестра на договорах проставляться уже не будет. Исключение сделают лишь для документарных закладных, по которым практика работы остается прежней.

Кроме того, с 29 июня у сотрудников МФЦ появятся новые основания для отказа в приеме документов при оформлении недвижимости.

- Они могут отказать в приеме, если невозможно удостоверить личность заявителя, например, он не предоставил паспорт, - объяснила начальник отдела по взаимодействию с органами власти ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Светлана Завьялова. – А также – если документы имеют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и другие исправления.

По оценкам специалистов, изменения помогут сократить число возвратов и приостановлений учетно-регистрационных действий Росреестра с недвижимостью и позволят сократить сроки предоставления услуг.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что получение любой государственной услуги для жителей региона должно быть качественным и комфортным. Для достижения этой цели необходимо развивать современные электронные сервисы.

НАША СПРАВКА

Госуслуги Росреестра традиционно занимают первое место в рейтинге услуг, которые предоставляются на базе МФЦ Пермского края. С начала года отделения «Мои Документы» оказали более 574,5 тысяч услуг, что составляет 39,93 процента от числа принятых заявлений.