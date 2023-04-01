Голоса из ада, уральские дельфины и уличная лечебная грязь: Как пермяки 1 апреля разыграли весь мир

Сейчас "скважину с чертями" закрыли массивной крышкой с указанием ее глубины. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Пермяки народ веселый. В День смеха дело у нас не обходится без первоапрельских шуток.

Традиционно свою лепту в розыгрыши вносят газетчики.

Спасем пермских дельфинчиков!

Еще в далекие 1960-е годы газета «Молодая гвардия» опубликовала накануне Дня смеха тревожную статью о том, что в одном из озер Пермской области из-за проблем с загрязнением воды погибают дельфины, которых ученые якобы пытались акклиматизировать на Урале. Материал для убедительности сопроводили черно-белой фотографией милого маленького дельфинчика.

Этот милый дельфиненок взбудоражил в свое время всю Пермь. Фото: группа ВК "Подслушано Пермь"

Печатному слову в то время верили почти безоговорочно, тем более, что газета была партийным изданием – органом пермского обкома ВЛКСМ. Интерес к дельфинам тогда был немалый – в научно-популярных журналах приводились исследования о высоком интеллекте этих морских млекопитающих, о том, об ультразвуковых сигналах, которые они издают, общаясь между собой.

Как рассказывают старожилы, в некоторых школах даже готовы были формировать отряды юных натуралистов, чтобы отправить их на очистку озера и спасти уральских дельфинчиков. Так что потом на страницах газеты даже пришлось объяснять, что материал про прикамских дельфинов всего лишь веселая шутка.

Эликсир молодости вокруг нас

К первоапрельским розыгрышам подключались газеты большие и маленькие.

Например, в конце 1980-х корпоративное издание Камского речного пароходства газета «Большая Кама» сообщила о том, что принято решение спустить за ненадобностью Камское водохранилище – якобы из-за нерентабельности гидроэлектростанций. Время было переломным, многое в стране менялось в годы перестройки и нашлись те, кто всерьез воспринял первоапрельское сообщение и стал звонить в редакцию за уточнениями.

В конце 2000-х журналисты пермской редакции «Комсомольской правды» сообщили в первоапрельском номере газеты о прорыве в медицине. Они рассказали о научных исследованиях, благодаря которым якобы выяснилось, что грязь с пермских улиц не уступает по целебным свойствам той, которая содержится в Мертвом море. Она будто бы словно эликсир молодости замедляет в организме процессы старения, мощно стимулирует кровообращение и эндокиринную систему.

Чего-чего, а грязи в Перми хватает. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сообщалось, что пермской грязью заинтересовались не только местные санатории, а что закупать ее намерен даже крупный международный медицинский холдинг.

Но в разгар весны быстро выяснилось, что пермской грязью никто не интересуется, и она осталась на своем месте.

Как пермские ученые добурились до чертей

Пожалуй, самую резонансную шутку, связанную с Пермью, сыграла небольшая финская газета. В 1989 году она разместила 1 апреля материал о том, что российские бурильщики на сверхглубокой скважине на Кольском полуострове добурились до ада.

Будто бы на глубине 12 километров открылась какая-то большая полость, исследователи опустили туда микрофон и услышали некие странные звуки. Якобы под землей слашалось то ли ворчание чертей, то ли зубовный скрежет грешников.

Скважину на Кольском полуострове законсервировали до лучших времен. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Это сообщение на полном серьезе опубликовали некоторые мировые новостные ленты, ведь скважина под Мурманском была самой глубокой в мире, она попала в Книгу рекордов Гиннеса, и к ней был прикован всеобщий интерес.

Исследованиями на ней тогда занимались пермские ученые из Камского института исследований глубоких и сверхглубоких скважин. Его директор Вячеслав Каплун сетовал, что в результате этого слуха его телефон долго обрывали представители отечественных и зарубежных СМИ, и он устал объяснять им, что «звуки из ада» всего лишь плод первоапрельской шутки.

Сверхглубокое бурение на Кольском полуострове прекратили в 1991 году. Но с развитием интернета слухи о подземной чертовщине перекочевали в соцсети и продолжают циркулировать и поныне.

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